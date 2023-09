Scania: inaugurata in Svezia una nuova fabbrica per l’assemblaggio di batterie

Il nuovo stabilimento rappresenta un traguardo molto importante per rendere la mobilità pesante più sostenibile

Il 5 settembre 2023 segna un punto di svolta importante per Scania. Nella sua sede principale di Södertälje, è stata inaugurata una nuova fabbrica dedicata all’assemblaggio di batterie, una mossa che segna un notevole avanzamento nella produzione di veicoli elettrici per il trasporto pesante.

Christian Levin, presidente e CEO del marchio svedese e del Gruppo Traton, ha sottolineato l’importanza di questa nuova infrastruttura, definendola un pilastro fondamentale per accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile.

Non si tratta di un progetto marginale: con un investimento di 1,5 miliardi di corone svedesi (quasi 126 milioni di euro), questa iniziativa rappresenta un elemento chiave nella strategia di elettrificazione dell’azienda.

L’obiettivo ambizioso di Scania è di far sì che il 50% delle vendite di veicoli entro il 2030 sia costituito da EV. Una gamma completa di soluzioni per ogni tipologia di trasporto è prevista per essere elettrificata entro questa scadenza.

Il brand ha sviluppato una cella di batteria ad alte prestazioni con Northvolt

La tecnologia delle batterie non è da meno. Scania ha collaborato con Northvolt per sviluppare una cella di batteria ad alte prestazioni, progettata specificatamente per i veicoli pesanti e con un impatto ambientale ridotto.

Questa cella viene prodotta nella gigafactory di Northvolt ETT nel nord della Svezia e, a partire dal 5 settembre, verrà assemblata nel nuovo stabilimento di 18.000 m² a Södertälje.

La posizione strategica del nuovo impianto, adiacente alla linea di produzione di telai (già riprogettata per ospitare la produzione su larga scala di veicoli elettrici), permetterà flussi di produzione rapidi ed efficienti.

Per gestire questo processo, sono stati impiegati 550 operatori in un ambiente altamente automatizzato, che gestiranno tutte le fasi della produzione, dall’arrivo dei materiali alla consegna dei prodotti finiti.

Le nuove batterie garantiscono circa 1,5 milioni di km di funzionamento in un veicolo elettrico pesante

Marcus Holm, responsabile della produzione e della logistica di Scania, ha evidenziato la durata impressionante delle nuove celle di batteria. Secondo le sue parole, queste sono capaci di alimentare un veicolo pesante per circa 1,5 milioni di km, equivalente alla durata media della vita di un mezzo pesante.

Holm sottolinea come questa innovazione rientri nell’impegno del costruttore svedese a fornire soluzioni di alta qualità e sostenibili, in linea con le esigenze di una clientela sempre più attenta all’ambiente.