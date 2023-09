Alfa Romeo, Raffaele Russo: ‘Le competizioni e le performance fanno parte della nostra storia’

Valtteri Bottas e Zhou Guanyu hanno consegnato un Tonale Hybrid Plug-In Q4 in occasione del Gran Premio d’Italia

Alfa Romeo non smette mai di stupire. Attraverso una particolare iniziativa, l’Alfa Romeo F1 Team ha effettuato una consegna speciale nel corso del Gran Premio d’Italia. Valtteri Bottas e Zhou Guanyu, i piloti della scuderia, hanno fatto molto più che competere in pista. Hanno sorpreso un fortunato cliente consegnandogli un nuovissimo Alfa Romeo Tonale Hybrid Plug-In Q4.

E il Tonale Hybrid Plug-In Q4 non è certo un veicolo qualsiasi. Parliamo del modello più efficiente mai prodotto dalla casa automobilistica di Arese, capace di vantare emissioni di CO2 al di sotto dei 29g/km.

Questo permette di attraversare i centri cittadini senza alcuna restrizione, un must nel panorama urbano moderno. E per quanto riguarda l’autonomia? Superiore agli 82 km in modalità completamente elettrica e più di 600 km di autonomia complessiva, uniti a una potenza di ben 280 CV.

Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo, non ha esitato a sottolineare il legame indissolubile che unisce il brand e i suoi sostenitori. “Alfa Romeo ha nella passione un valore fondante e indissolubile, che ogni giorno condividiamo con la nostra Tribe composta da gente comune e piloti di Formula 1. Del resto, il mondo delle competizioni e, in generale, delle performance più esaltanti, è parte integrante della nostra storia ultrasecolare. E oggi il nostro obiettivo è reinventare la sportività nel ventunesimo secolo come dimostra la nuova Tonale Plug-In Hybrid Q4”.