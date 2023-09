Gruppo Volkswagen, Oliver Blume: ‘Stiamo diventando un’azienda guidata dal design’

In un contesto che vede l’industria automobilistica globale attraversare un’importante fase di transizione, Oliver Blume – a un anno dal suo insediamento come CEO del Gruppo Volkswagen – sottolinea il crescente ruolo del design come elemento chiave nella strategia futura del colosso tedesco.

Lo ha reso noto durante il Salone di Monaco 2023, anche conosciuto come IAA Mobility 2023, dove il brand tedesco ha presentato diversi nuovi modelli, tra cui la Volkswagen ID. GTI Concept e la Cupra DarkRebel.

Il design gioca un ruolo molto importante nel definire l’identità di ciascun brand del gruppo

In una visione olistica che coinvolge tutti i marchi sotto l’egida del Gruppo VW, Blume enfatizza che il design sarà una delle leve più importanti per determinare il successo di ciascun marchio. “Stiamo evolvendo in un’azienda guidata dal design, con un focus specifico sulla qualità del design e una forte differenziazione di marca”, ha dichiarato il dirigente di fronte ai rappresentanti dei media.

Blume ha inoltre delineato una strategia a 10 punti che affronta diversi aspetti chiave, non solo il design. Tra questi, vi è un miglioramento della strategia delle piattaforme e un profilo tecnologico più competitivo, oltre a un piano di crescita specifico per il mercato statunitense che include il rilancio del marchio Scout con modelli elettrici dal design unico. Inoltre, ha sottolineato l’importanza della strategia “in Cina per la Cina”, sviluppata in collaborazione con partner locali.

L’intervento di Michael Mauer

All’interno del gruppo automobilistico tedesco, l’attenzione al design è corroborata anche da Michael Mauer, responsabile del design del Gruppo Volkswagen e di Porsche. Mauer ha sottolineato come il design, attraverso un dialogo costante con i CEO dei singoli brand, sarà il traduttore dell’essenza di ciascun brand. “Questo garantirà un’esperienza di marca coerente, dall’immagine aziendale ai prodotti e alle offerte digitali. Il cliente e il prodotto rimangono sempre al centro delle nostre attenzioni”, ha affermato Mauer.

Ulteriori dettagli riguardano anche sviluppi significativi nel settore delle batterie e del software. Oliver Blume ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Volkswagen ha sviluppato un piano avanzato per la divisione software Cariad e ha menzionato l’espansione della produzione di batterie, inclusa l’apertura di una nuova gigafactory in Canada.

Il Volkswagen Group si trova al momento in una fase intensa di rinnovazione e riposizionamento, con una strategia che vede il design diventare un pilastro fondamentale.