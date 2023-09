Fiat 500 Elettrica eletta migliore city car elettrica nel Regno Unito

Tripla vittoria per la Fiat 500 Elettrica agli Electric Car Awards 2023. Sì, avete capito bene: per il terzo anno consecutivo, la city car completamente elettrica ha ricevuto il riconoscimento Migliore Citycar Elettrica (Best Electric Small Car) da parte di What Car?, una delle riviste automobilistiche più prestigiose al mondo.

Steve Huntingford, redattore di What Car?, sottolinea che la 500 Elettrica ha brillato per il suo design retrò ma estremamente attuale. Non solo: l’abitacolo sfoggia un look moderno e tecnologicamente avanzato, senza sacrificare il caratteristico fascino del modello.

La guida in ambiente urbano è resa agevole dal raggio di sterzata limitato e dalla straordinaria agilità del veicolo. Aggiunge anche che la batteria della variante più apprezzata dalla redazione è sufficientemente capiente da permettere anche spostamenti più lunghi rispetto ai semplici tragitti cittadini.

Olivier Francois, CEO di Fiat e Global CMO di Stellantis, esprime orgoglio particolare per l’ennesimo premio ottenuto, specialmente se proviene dal Regno Unito, un mercato noto per la sua ricca cultura automobilistica.

Il dirigente ha sottolineato come la Fiat Nuova 500 non sia solo la Fiat più premiata di sempre, con 41 riconoscimenti, ma un simbolo del successo e della leadership tecnologica del marchio torinese nel segmento delle auto elettriche.

Dal lancio ufficiale ha vinto ben 41 premi importanti

Da quando è stata lanciata, la Fiat 500 Elettrica non ha fatto altro che collezionare premi. Tra gli altri, ha ottenuto il Best Electric City Car da parte di Diesel&EcoCar Magazine e il Best Small Electric Car sia ai Parkers New Car Awards che ai Carbuyer Best Car Awards. La lista prosegue con il Best City Car agli Auto Express Awards e il Best Small Car agli Autocar Awards.

Non è solo il design o l’aspetto tecnologico che conquistano: la dinamica di guida è stata particolarmente apprezzata dai giudici di What Car? che hanno lodato il perfetto equilibrio tra un raggio di sterzata ideale per la città e un’esperienza di guida coinvolgente e divertente.