Mercedes CLA Concept sarà svelata al Salone di Monaco 2023 [TEASER]

Nell’ambito dell’imminente Salone di Monaco 2023, noto anche come IAA Mobility 2023, Mercedes si appresta a fare un ritorno trionfale. Al centro dell’attenzione ci sarà il debutto mondiale della Mercedes CLA Concept, un modello che rappresenta il precursore di una nuova famiglia di veicoli elettrici, progettati per elevare gli standard del segmento.

Il costruttore tedesco ha scelto la sua nuova piattaforma Mercedes-Benz Modular Architecture (MMA) come base per questa rivoluzionaria gamma di auto. Progettati da zero, questi modelli incarnano la visione futuristica della Stella a tre punte nel mondo della mobilità elettrica.

Promette oltre 750 km di autonomia con una singola ricarica

Sono alimentati da un gruppo propulsore elettrico di ultima generazione, derivato direttamente dalla Vision EQXX. Con un’autonomia superiore a 750 km con una sola ricarica e un consumo di circa 12 kWh/100 km, la nuova CLA Concept promette di riscrivere le regole del gioco.

Nelle parole di Ola Källenius, presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, la nuova line-up elettrica avrà il compito di “ridefinire ogni aspetto di ciò che i clienti possono aspettarsi da questo formato”.

Mercedes non solo continua a essere una colonna portante nel campo dell’innovazione, ma va oltre, proponendo materiali sostenibili e un sistema operativo del tutto nuovo: MB.OS.

Sarà possibile ammirare dal vivo una gamma completa di veicoli elettrici e ibridi

Il Mercedes-Benz Pavilion all’Apothekenhof nella Residenza di Monaco è il luogo dove i visitatori potranno scoprire tutto ciò che il brand ha da offrire. L’area espositiva non si limiterà alla sola Mercedes CLA Concept, ma includerà una gamma completa di veicoli elettrici e ibridi, come i nuovi EQA ed EQB, la EQV, la EQE e la top di gamma EQS, oltre a offrire anteprime mondiali come quella della Mercedes-AMG GT Concept E Performance.

È prevista anche la possibilità di effettuare test drive a bordo di un veicolo elettrico Mercedes o di prenotare un viaggio come passeggero a bordo della futuristica Mercedes Vision EQXX. Un altro elemento degno di nota è l’ampio programma culturale del Pavilion, che spazierà da tour guidati per bambini a concerti di jazz e soul che si svolgeranno fino alle 22:00.

E per gli appassionati del settore che partecipano al Salone di Monaco 2023 presso il centro espositivo di Monaco, il padiglione dedicato all’innovazione della casa automobilistica tedesca offrirà talk su design, tecnologia, sostenibilità e l’esperienza digitale del cliente.

In mostra vi saranno esperti Mercedes pronti a discutere delle ultime novità, tra cui la Vision One-Eleven e una Classe E ibrida plug-in con a bordo il sistema di infotainment MBUX di prossima generazione.