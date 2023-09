Renault: Hélèn Josselin è la nuova direttrice della comunicazione

Dallo scorso 1° settembre 2023, Hélène Josselin si è unita a Renault, assumendo la carica di Direttrice della Comunicazione per il brand. Stando ai dettagli organizzativi, Josselin riferisce sia a Stéphanie Cau (direttrice della Comunicazione di tutto il Gruppo Renault) che a Fabrice Cambolive (direttore generale del marchio francese). Inoltre, è stata inclusa nel Comitato di Direzione della casa francese.

Con un background accademico solido, Hélène Josselin si è laureata nel 1995 presso l’Ecole Supérieure de Commerce (ESC) e ha successivamente ottenuto un master in marketing e comunicazione presso l’Università della Sorbona CELSA a Parigi.

Ha lavorato diversi anni in varie agenzie pubblicitarie

La sua carriera include 12 anni di esperienza in agenzie pubblicitarie, avendo iniziato la sua avventura professionale con Publicis nel 1998. In quella veste, ha gestito diverse campagne pubblicitarie per conto del produttore francese.

Nel 2008, Josselin cambia rotta e si unisce a Faurecia, un OEM, assumendo un ruolo in ambito di relazioni con la stampa. La sua carriera prende un’altra svolta nel 2011, quando diventa Responsabile della Comunicazione Corporate.

Tre anni dopo, nel 2014, assume la responsabilità della comunicazione del Business Group per i sistemi interni. Dopo aver speso nove anni in Faurecia, nel 2017, Josselin si trasferisce al Gruppo Faurecia produttore di treni Alstom.

Qui, ha ricoperto un ruolo moto importante nella gestione della Direzione della Comunicazione del marchio e ha supervisionato il lancio di una nuova marca nel 2019. Il suo ultimo incarico, prima di unirsi al team di Renault, è stato nel 2021 come Vicepresidente responsabile della Marca, degli eventi esterni e della comunicazione con i clienti.

Prende il posto di Christian Stein

Per quanto riguarda la dinamica interna alla casa automobilistica francese, Hélène Josselin prende il posto di Christian Stein. Stein ora si dedicherà ad altri incarichi all’interno della nuova entità Ampere e farà parte del team di management di questa divisione.

Da queste informazioni è evidente che Josselin è una professionista nel campo della comunicazione e del marketing e la sua esperienza sarà certamente un asset di valore per Renault.