Ferrari, Benedetto Vigna: ‘Bisogna puntare sull’elettrificazione anziché sull’Euro 7’

Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, è stato chiaro e diretto nell’ultima intervista: “L’obiettivo di Ferrari è raggiungere la neutralità carbonica entro la fine del decennio”.

Con queste parole l’amministratore delegato di Maranello incarna la visione decisa del costruttore modenese di puntare tutto sull’abbattimento delle emissioni di CO2. Tale dichiarazione fa parte di un video diffuso su X (ex Twitter) dall’ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association – l’Associazione Europea dei Costruttori di Auto).

Il CEO ha criticato il nuovo standard Euro 7

Il settore automotive sta attraverso un momento molto importante, con l’Unione Europea che spinge per rendere obbligatorio il nuovo standard sulle emissioni Euro 7 già dal 2025. Tuttavia, Vigna non si trattiene dal sottolineare le criticità di questa direttiva.

“Procedere con l’Euro 7 come attualmente concepito distrarrebbe l’attenzione del nostro team e dei nostri fornitori. Il nostro suggerimento è di accelerare sull’elettrificazione. Non abbiamo tempo per distrazioni”, ha precisato l’ad.

La posizione di Ferrari sull’Euro 7 si aggiunge al crescente coro di critiche che mettono in dubbio l’efficacia delle normative europee in materia di emissioni. Alcuni iniziano persino a speculare sul possibile slittamento dell’introduzione dell’Euro 7 al 2030, soltanto cinque anni prima dello stop totale sulla vendita di nuovi veicoli a benzina e diesel.

La prima Ferrari elettrica arriverà nel 2025

In termini di prodotto, Benedetto Vigna non ha fornito dettagli sul calendario per il lancio della prima Ferrari elettrica. Ciò che è certo è che il debutto è previsto per il 2025 e che tutto, dalle batterie ai motori elettrici, sarà sviluppato internamente.

Riassumendo, la casa automobilistica modenese ha una visione chiara e decisa: ridurre drasticamente le emissioni attraverso l’innovazione e l’elettrificazione, senza cadere nella trappola di regolamentazioni controproducenti come potrebbe rivelarsi l’Euro 7.

Il messaggio del CEO è inequivocabile, e segnala la direzione che Ferrari ha intenzione di prendere per il futuro sostenibile dell’automobilismo di lusso.