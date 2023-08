Jeep Wrangler: raggiunto il traguardo delle 5 milioni di unità vendute

Jeep segna oggi un risultato epocale con la vendita della sua Jeep Wrangler n°5.000.000. Il modello in questione è una Jeep Wrangler 4xe Rubicon 20th Anniversary Edition 2023 dipinta in Earl, acquistata da un cliente a Camden (New Jersey).

Per coronare questo traguardo, il fortunato proprietario riceverà accessori per un valore di 5000 $ (4575 €) da parte di Jeep Performance Parts (JPP), forniti da Mopar, oltre ai vantaggi del servizio clienti Jeep Wave a vita.

Un nome che definisce un marchio

Da quando fu presentata per la prima volta al Salone di Chicago nel 1986 come modello 1987, la Wrangler si è distinta come l’icona indiscussa del costruttore americano. Nata per prendere il posto della CJ, è la continuazione diretta del patrimonio stabilito dalla Willys MB originale del 1941.

Non è un caso che più dell’80% dei 5 milioni di esemplari venduti dal 1986 sono ancora in circolazione, testimoniando la durata eccezionale del veicolo.

Un viaggio attraverso cinque generazioni

La prima Jeep Wrangler (di generazione YJ) è stata prodotta per la prima volta 37 anni fa presso la fabbrica della American Motors Corporation. Il brand di Stellantis ha venduto ben 630.000 unità della Wrangler YJ tra il 1987 e il 1995.

Seguita dai modelli TJ, JK e JL nel 1996, 2006 e 2017 – rispettivamente, ogni nuova generazione dell’iconico fuoristrada ha alzato l’asticella, combinando delle capacità fuoristradistiche ineguagliabili a un autentico design Jeep.

L’evoluzione continua con il modello 2024

Con l’arrivo della Jeep Wrangler 2024, il produttore americano promette un veicolo ancora più capace, tecnologicamente avanzato e raffinato. La gamma sarà estesa e includerà vari modelli, tra cui Sport, Sport S, Sahara, Willys, Rubicon, Rubicon X, High Altitude e Rubicon 392.

Inoltre, con opzioni di motore che vanno dall’ibrido plug-in della versione 4xe al V8 da 477 CV della Rubicon 392, la Wrangler 2024 offre la gamma di motorizzazioni più diversificata nel segmento dei veicoli off-road.

Jim Morrison, vicepresidente senior e responsabile di Jeep North America, ha sottolineato come questa pietra miliare coincida con la presentazione della Wrangler 2024 e il lancio della campagna di marketing globale “Famous for Freedom”.

“Con una progettazione senza tempo, una libertà a cielo aperto e le leggendarie capacità 4×4, la Wrangler rappresenta lo spirito e l’anima del brand Jeep”, ha affermato Morrison.