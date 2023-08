Nuova Mercedes Classe E sbarca sul mercato italiano: si parte da 68.531 €

Da 75 anni a questa parte, la Mercedes Classe E ha fissato in maniera incontestabile gli standard per le berline di lusso di fascia media. Oggi, Mercedes rinnova questo status quo lanciando la Classe E 2023 nel mercato italiano.

La nuova generazione arriva con un listino prezzi che parte da 68.531 € per la versione 200 Advanced Berlina e 71.093 € per la versione station wagon.

Versioni e personalizzazione

Ascoltando attentamente le esigenze dei clienti italiani, il costruttore tedesco offre una gamma vasta e ben pensata. Per la berlina sono disponibili otto distinti allestimenti: da Advanced a Exclusive Premium Plus.

La sw, invece, esclude le versioni Exclusive Premium ed Exclusive Premium Plus. L’obiettivo è semplice: fornire una soluzione “chiavi in mano” che non necessiti di ulteriori personalizzazioni, garantendo nel contempo un elevato valore residuo per tutta la durata del ciclo di vita del veicolo.

Design esterno: eleganza e futurismo

Dal punto di vista estetico, la nuova Classe E si distingue per le proporzioni classiche di una berlina a tre volumi. I dettagli come il cofano motore allungato e lo sbalzo anteriore ridotto conferiscono un look “cab backward”, equilibrato dallo sbalzo posteriore.

I fari a LED High Performance sono standard mentre le linee luminose diurne sottolineano l’identità del marchio tedesco. Notevoli sono anche i fari a LED a due parti nella sezione posteriore, che presentano un design unico sia di giorno che di notte.

Un interno che definisce il futuro

L’ambiente a bordo è dominato dalla plancia strumenti digitalizzata. Il sistema di infotainment MBUX Superscreen estende la sua superficie in vetro fino al display centrale. Gli interni sono ulteriormente abbelliti dalla banda luminosa dell’illuminazione di atmosfera attiva, che conferisce un’aura di spaziosità.

Per quanto riguarda la comodità, la Mercedes Classe E 2023 supera i suoi predecessori: il conducente e i passeggeri posteriori beneficiano di uno spazio incrementato, sia in termini di altezza sopra la testa che di spazio per le gambe.

Motorizzazioni: efficacia e sostenibilità

Quando si tratta di performance e sostenibilità, la Stella a tre punte è in una lega a sé stante. La nuova Classe E si afferma come un modello di riferimento in termini di efficienza grazie a una strategia di elettrificazione ben ponderata.

Dall’inizio delle vendite, metà della gamma sarà costituita da motori ibridi plug-in di quarta generazione. I motori a combustione interna, siano essi diesel o benzina, sono supportati da un generatore di avviamento integrato (ISG), rendendoli di fatto dei mild hybrid.

C’è anche la versione station wagon

Con uno spazio ai gomiti posteriore che ora tocca i 1519 mm e un passo esteso fino a 2961 mm, la nuova Mercedes Classe E Wagon porta il comfort dei passeggeri a un nuovo livello. Questi numeri rappresentano un incremento di 28 mm in larghezza e 22 mm nel passo rispetto alla versione precedente, garantendo maggiore abitabilità nel vano posteriore e migliorando significativamente lo spazio per gambe e ginocchia.

Il comparto di stivaggio non è da meno: offre una versatilità che va dai 615 litri fino a un massimo di 1830 litri. Nel caso si opti per la versione ibrida plug-in della Classe E Wagon 2023, il volume di carico varia tra i 460 e i 1675 litri.

In termini aerodinamici, Mercedes ha ulteriormente affinato la sua creatura. Con un coefficiente di resistenza di partenza pari a 0,26, supera il valore di 0,27 del modello antecedente, posizionandosi in maniera eccellente all’interno del suo segmento.

Questo è ulteriormente supportato da un’area frontale A che misura 2,38 m², leggermente in aumento rispetto ai 2,35 m² del modello precedente.

A livello di sospensioni, la station wagon per il mercato italiano è dotata di serie dell’assetto Agility Control e presenta sospensioni pneumatiche monocamera sull’asse posteriore. Queste garantiscono comfort e stabilità, mantenendo l’auto perfettamente allineata alla carreggiata, anche sotto diverse condizioni di carico. A richiesta, è disponibile anche l’assetto AirMatic con regolazione continua dell’ammortizzazione ADS+.

Propone sia motori a benzina che diesel

La nuova Mercedes Classe E Wagon si distingue per il suo impegno verso l’efficienza energetica. Grazie a una sofisticata elettrificazione e un’intelligente strategia di downsizing, i motori – sia diesel che a benzina – sono dotati di sovralimentazione tramite turbocompressore e di un sistema di assistenza intelligente con alternatore-starter integrato (ISG).

Il risultato? Veicoli mild-hybrid che sfruttano una batteria potenziata per aumentare la potenza del motore elettrico da 15 a 17 kW e la coppia di spinta a 205 Nm. È già disponibile dal lancio una versione ibrida plug-in di quarta generazione, che sarà seguita da altri modelli con tecnologie analoghe.

In previsione per il futuro, la nuova station wagon è predisposta per il servizio di parcheggio automatizzato (AVP) di SAE Livello 4 grazie all’opzione Intelligent Park Pilot. Ciò significa che, a condizione che le leggi e le infrastrutture locali lo permettano, l’auto sarà in grado di eseguire manovre di parcheggio completamente autonome, senza l’intervento del conducente. Per accedere a questa funzione, sarà necessario registrarsi al servizio Mercedes me Connect.