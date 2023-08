Skoda Kodiaq e Superb 2024: svelati gli interni in anteprima [TEASER]

Prima della loro presentazione mondiale, emergono dettagli sorprendenti sugli interni del nuovo Skoda Kodiaq e della nuova Skoda Superb. Progettati per riflettere l’eccellenza nel comfort e nell’innovazione, i nuovi modelli si distinguono per avanzamenti tecnologici come il display head-up, un cockpit digitale e un display per il sistema d’infotainment da 12.9 pollici, il più grande mai visto su questi veicoli.

A favore di una maggiore ergonomia, il selettore del cambio DSG standard è stato posizionato sul piantone dello sterzo. Questo accorgimento libera spazio addizionale nella consolle centrale, fornendo ai passeggeri anteriori una zona più ariosa e organizzata. La consolle stessa è stata ridisegnata per offrire più spazio per riporre oggetti personali.

Debutteranno i nuovi pulsanti rotanti Smart Dial

Per una migliore interazione uomo-macchina, Skoda introdurrà gli innovativi Skoda Smart Dial. Parliamo di pulsanti rotanti, dotati di un display digitale da 32 mm, che permettono un accesso rapido e intuitivo a diverse funzioni del veicolo. Il display digitale integrato fornisce agli utenti una visione completa e immediata delle impostazioni.

In linea con una crescente enfasi sulla sostenibilità, il produttore ceco adotterà rivestimenti interni realizzati al 100% in poliestere riciclato, sia per il Kodiaq 2024 che per la Superb 2024.

Il quadro strumenti, il volante e le finiture sono stati rivisitati per entrambi i modelli, migliorando non solo l’aspetto ma anche la funzionalità. Il display head-up e il Virtual Cockpit da 10.25 pollici completano l’esperienza di guida mentre il nuovo Skoda Kodiaq offrirà sedili ergonomici con funzione di massaggio.

Con la nuova gamma di funzioni Simply Clever, Skoda continua a puntare su comfort e praticità. La Phone Box con capacità di ricarica induttiva rapida sarà un’altra aggiunta molto apprezzata, specialmente sul Kodiaq 2024, dove è possibile caricare contemporaneamente due smartphone. I passeggeri possono anche beneficiare di numerose porte USB Type-C ad alta potenza.

La nuova Superb avrà dei sedili massaggianti opzionali

Per quanto riguarda la Skoda Superb 2024, i sedili massaggianti opzionali elevano l’esperienza di guida a un nuovo livello. Composti da 10 cuscini massaggianti a comando pneumatico, questi sedili offrono una vasta gamma di programmi di massaggio con supporto lombare regolabile.

Nel nuovo SUV, i clienti potranno scegliere tra varie opzioni di Design Selection, che vanno da Loft e Lounge a ecoSuite. La Superb 2024 non sarà da meno, offrendo una gamma di allestimenti che include Studio, Loft, Lounge e la lussuosa Design Selection L&K Suite. Tutti i tessuti sono prodotti in modo ecocompatibile, sottolineando l’impegno del costruttore ceco per la sostenibilità.

I nuovi Skoda Kodiaq e Superb non sono solo passi avanti in termini di design e tecnologia, ma rappresentano anche un impegno serio verso una maggiore sostenibilità. Con questi lanci, la casa automobilistica ceca fisserà nuovi standard nel settore, confermando la sua reputazione di leader in innovazione e qualità.