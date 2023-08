Lotus Emeya: il 7 settembre debutterà la nuova hyper GT [TEASER]

La presentazione avverrà in occasione di un evento dedicato a New York

Lotus ha annunciato ufficialmente il suo prossimo modello: una berlina elettrica a quattro porte chiamata Lotus Emeya. Definita come un’hyper GT, la vettura segue la tradizione consolidata della casa automobilistica britannica di iniziare i nomi dei suoi veicoli con la lettera “E”. La presentazione completa è prevista per il 7 settembre durante un evento esclusivo che si terrà a New York.

Se avete il desiderio di confrontare la Emeya con la concorrenza, posizionatela accanto a nomi come Porsche Taycan, Mercedes EQE e Tesla Model S. inoltre, questa sarà la prima berlina del brand premium dall’epoca della collaborazione con Opel e Vauxhall, che portò alla creazione della Lotus Carlton basata sull’Omega.

Dovrebbe condividere molte caratteristiche con l’Eletre

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, benché i dettagli specifici siano ancora avvolti nel mistero, ci si aspetta che la nuova Emeya erediterà molto dal fratello maggiore Eletre. Prendendo come riferimento la versione base del SUV elettrico, possiamo aspettarci una batteria da 112 kWh con autonomia fino a 600 km con una sola ricarica (nel ciclo WLTP). Questa alimenta due motori elettrici che erogano una potenza complessiva di 612 CV e una coppia massima di 710 Nm, garantendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi.

Non è tutto. Una variante ad alte prestazioni è sul tavolo, che potrebbe sviluppare fino a 918 CV e 985 Nm di coppia. Per darvi un’idea, il Lotus Eletre R con una meccanica simile accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,95 secondi, sebbene con un’autonomia leggermente ridotta a 490 km.

Dovrebbe avere un corpo allungato e affusolato

Sappiamo che il design della nuova Lotus Emeya sarà parecchio aerodinamico, con una forma allungata e affusolata, per massimizzare l’efficienza nel taglio dell’aria. Dettagli come le telecamere al posto dei classici specchietti retrovisori esterni suggeriscono un ulteriore miglioramento del coefficiente di resistenza aerodinamica.

L’abitacolo dovrebbe essere molto simile (se non identico) a quello dell’Eletre. Per avere un quadro completo della Lotus Emeya, sia per quanto riguarda l’estetica che le specifiche, dovremo aspettare l’evento del 7 settembre. Sappiamo però che le vendite partiranno nel 2024.