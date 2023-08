Mercedes aprirà i primi hub di ricarica ad alta potenza nei prossimi mesi

Franz Reiner, CEO di Mercedes-Benz Mobility AG, ha affermato in modo definitivo che il futuro è elettrico e Mercedes è pronta a fare passi da gigante verso questa direzione. Svelando piani ambiziosi, la Stella di Stoccarda inaugurerà nuovi hub di ricarica ad alta potenza a partire da ottobre in tre metropoli globali: Atlanta (Stati Uniti), Chengdu (Cina) e Mannheim (Germania).

Nessuna scusa, quindi, per non prendere in considerazione un veicolo a emissioni zero. La casa automobilistica tedesca si impegna a fornire oltre 2000 stazioni di ricarica ad alta potenza entro il 2024, con l’obiettivo di espandersi ulteriormente fino a superare i 10.000 punti di ricarica entro la fine del decennio.

Le nuove stazioni di ricarica offriranno una potenza massima di 400 kW

Le stazioni di ricarica del costruttore tedesco non sono una semplice questione di quantità, ma anche di qualità. Ogni stazione, a seconda della località, eroga una potenza di ricarica che può arrivare fino a 400 kW attraverso diversi standard come CCS1, CCS2, NACS e GB/T. Ciò significa che sarà possibile godere di un servizio rapido e efficiente, riducendo al minimo i tempi di attesa, grazie a una gestione intelligente dell’energia.

Non basta ancora? Le stazioni sono strategicamente localizzate in aree ad alto traffico e presso alcune concessionarie Mercedes selezionate. Inoltre, non mancano servizi accessori come punti di ristoro, servizi igienici e, per la sicurezza dei clienti, telecamere di sorveglianza.

In termini di funzionalità e comfort, alcuni hub offriranno pali di illuminazione intelligenti con elementi LED che forniranno informazioni sulla disponibilità e sullo stato di ricarica del veicolo. Senza dimenticare le pensiline che offriranno protezione dalle intemperie.

Saranno accessibili da tutti i possessori di EV

Ma c’è dell’altro. La nuova rete non sarà un’esclusiva per i possessori di EV della Stella a tre punte. Anche se, naturalmente, i clienti Mercedes potranno godere di vantaggi come la prenotazione anticipata dei punti di ricarica attraverso l’app Mercedes-Benz me Charge. Questa mossa sottolinea l’intenzione di Mercedes di integrare perfettamente questa rete con gli oltre 1,3 milioni di punti di ricarica già disponibili a livello globale.

E per chi si preoccupa dell’impatto ambientale? Mercedes ha pensato anche a questo. Nel quadro della sua strategia Ambition 2039, il produttore tedesco garantirà che la rete utilizzi energia elettrica 100% rinnovabile. Alcuni hub selezionati saranno anche dotati di pannelli solari per generare elettricità in loco.

L’obiettivo finale è chiaro: facilitare la transizione verso la mobilità elettrica, allineandosi a iniziative più ampie come la rete europea Ionity e una joint-venture con altri sei produttori di veicoli per migliorare l’infrastruttura di ricarica in Nord America.

Se eravate scettici sul passaggio all’elettrico, questi nuovi sviluppi da parte di Mercedes dovrebbero farvi riflettere. Con un impegno così marcato nel costruire una rete di ricarica ad alta potenza e sostenibile, la Stella di Stoccarda sembra pronta a guidare la rivoluzione dell’auto elettrica.