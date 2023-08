Mini Cooper e Countryman 2024: la presentazione avverrà il 1° settembre [VIDEO TEASER]

Il 1° settembre 2023 sarà un giorno da cerchiare in rosso sul calendario per gli appassionati di auto, in particolare per i fan di Mini. È stata ufficialmente annunciata la première congiunta della nuova Mini Cooper e della nuova Mini Countryman.

La rivelazione sarà trasmessa in diretta da Monaco di Baviera alle 11:00 e anticiperà la loro presenza al Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility 2023), che aprirà i battenti il 5 settembre. Successivamente, la produzione inizierà nello stabilimento BMW di Lipsia (Germania).

Nel mondo moderno dove le hatchback a tre porte stanno diventando sempre più rare, la Cooper 2024 rimarrà fedele a questa configurazione. Il suo design esterno rimane distintivo grazie a caratteristiche come i fari tondi e la grande griglia anteriore.

Per quanto riguarda l’abitacolo, i due nuovi modelli del brand britannico offriranno un ampio display touch rotondo con tecnologia OLED e diagonale da 9,4 pollici al centro del cruscotto minimalista. A bordo ci sarà il sistema operativo Mini OS 9 basato su Android e dotato dell’assistente virtuale Spike.

La gamma di entrambi i modelli comprenderà le versioni E e SE

Mini ha scelto di svelare per prime le versioni elettriche, rimandando la presentazione delle varianti a combustione interna già confermate. La Mini Cooper E entry-level avrà un motore elettrico da 184 CV e una batteria da 40,7 kWh.

La Cooper SE più sportiva, invece, sarà dotata di un motore elettrico da 218 CV e una batteria più capiente da 54,2 kWh. La gamma comprenderà anche la variante JCW completamente elettrica, di cui però non sono ancora state rivelate le specifiche. L’autonomia stimata varierà tra i 300 e i 400 km con una singola ricarica.

Per quanto concerne la Mini Countryman 2024, condividerà la piattaforma con i BMW X1 e iX1. Sarà più lunga di 130 mm rispetto al modello precedente, arrivando a una lunghezza totale di 4429 mm. Questo si tradurrà in un abitacolo più spazioso.

La nuova Countryman E avrà un motore elettrico da 191 CV mentre la Countryman SE ALL4 più potente disporrà di due motori elettrici per una potenza combinata di 313 CV. Entrambe le versioni saranno alimentate da una batteria da 64,7 kWh, con un’autonomia massima stimata di 450 km per la versione meno potente.