Geometry Panda Knight: debutta il piccolo EV cinese adatto all’off-road [FOTO]

Sarà acquistabile dal mese prossimo in Cina ad un prezzo di partenza di circa 5000 € (al cambio)

Nell’ambito del sempre crescente mercato dei piccoli veicoli elettrici, Geometry – marchio del Gruppo Geely – sta facendo una mossa audace con il suo nuovo modello: la Geometry Panda Knight.

Con uno stile ispirato all’off-road, questa variante della Panda si distingue significativamente dall’edizione standard, che ha debuttato a dicembre dello scorso anno. Mentre non può competere in termini di dimensioni con veicoli come il Ford Bronco, la nuova Panda Knight è una proposta interessante nel segmento dei micro EV.

Presenta diverse caratteristiche orientate all’off-road

Sul piano estetico, la Geometry Panda Knight introduce diverse modifiche. Anzitutto, i fari a LED rotondi sono ora incorporati in una griglia finta in plastica, in linea con le estensioni dei parafanghi più larghi e i paraurti off-road.

Componenti aggiuntivi come i punti di recupero, le maniglie sul cofano, le barre al tetto, le scale laterali e lo spoiler posteriore in verde lime aggiungono un tocco di esclusività al veicolo.

Nonostante il suo corpo con dimensioni di 3135 mm in lunghezza, 1565 mm in larghezza e 1655 mm in altezza, l’abitacolo è sorprendentemente spazioso. È infatti in grado di ospitare fino a quattro persone.

Inoltre, il vano bagagli può espandersi fino a un massimo di 800 litri di volume quando i sedili posteriori sono abbattuti. Il sistema di infotainment prevede un display touch da 8 pollici e un quadro strumenti digitale da 9.2 pollici, con climatizzatore e nuove combinazioni di colori ispirate alla natura che impreziosiscono l’interno.

Sotto il cofano c’è un motore elettrico da 41 CV

Dal punto di vista delle prestazioni, Geometry ha dotato la sua nuova Panda Knight con il motore elettrico più potente della sua gamma di urban EV, erogando 41 CV di potenza e 110 Nm di coppia massima.

La batteria al fosfato di ferro e litio da 17,03 kWh garantisce un’autonomia massima di 200 km secondo il ciclo cinese CLTC e con una singola ricarica. Per quanto riguarda la disponibilità e i prezzi, il lancio della Geometry Panda Knight è previsto per l’inizio di settembre 2023 in Cina.

I prezzi saranno leggermente superiori rispetto al modello standard, che parte da 39.900 yuan (5052,69 €) e arriva a 56.900 yuan (7205,46 €).