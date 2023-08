BMW costruirà una nuova fabbrica di batterie a Lipsia

Se esiste un colosso tedesco dell’automobilismo che continua ad investire con vigore nel settore dell’elettromobilità, questo è senza dubbio il Gruppo BMW. A confermare questa tendenza è l’ultimo accordo di locazione per un’area di 12 ettari fuori dal perimetro dello stabilimento di Lipsia, situato nel parco industriale a nord della città.

La prima fase di costruzione, prevista per concludersi a metà del 2024, riguarderà la costruzione su otto ettari e comprenderà una sala logistica per batterie ad alta tensione di quinta generazione, oltre a un edificio adibito ad uffici.

L’investimento complessivo sarà di 100 milioni di euro

Nella prima fase di sviluppo, il BMW Group investirà ingenti somme nella creazione di una struttura logistica e un edificio per uffici che si estenderanno su un’area totale di 38.000 m². Con una seconda fase di costruzione già pianificata, gli investimenti totali raggiungeranno una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Con il completamento del progetto, il Centro di approvvigionamento del Nord fornirà opportunità di impiego per circa 500 persone.

A ribadire l’impegno del Gruppo BMW verso la sostenibilità, il progetto supererà le normative ambientali vigenti. Le strutture saranno alimentate da energia rinnovabile grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici capaci di generare circa 3000 kW in condizioni di picco.

La struttura incorporerà anche una pompa di calore per il riscaldamento e sarà dotata di un tetto verde e di alberi posizionati strategicamente per mantenere un ambiente interno fresco.

Le autorità di Lipsia non potrebbero essere più soddisfatte. Il sindaco Clemens Schülke ha sottolineato come l’automobilismo, e in particolare il settore dell’elettromobilità, siano diventati una parte fondamentale del tessuto economico della città.

Anche Petra Peterhänsel, direttore dello stabilimento BMW di Lipsia, conferma che il nuovo progetto costituisce una pietra miliare nella transizione verso l’elettromobilità, con l’imminente lancio della nuova Mini Countryman completamente elettrica nel corso del 2024.

Il nuovo sito sarà un punto di riferimento nella produzione di componenti elettrici

Il Gruppo BMW ha l’obiettivo di far sì che almeno un terzo delle sue nuove vetture vendute entro il 2026 siano completamente elettriche. Di conseguenza, la domanda di batterie ad alta tensione sarà in aumento.

La nuova fabbrica tedesca è già un punto di riferimento nella produzione di componenti elettrici, fornendo un modulo di batteria su tre per i veicoli elettrici BMW, come iX1, i5 e iX.

Lo sviluppo massiccio del settore dei componenti elettrici contribuirà a garantire la crescita dell’occupazione a Lipsia. Attualmente, più di 800 dipendenti sono impegnati nella produzione di componenti elettrici, numero destinato a superare il migliaio entro il 2024.