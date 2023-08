Dacia Jogger: il nuovo Pack Sleep lo trasforma in un piccolo camper [FOTO]

Il DNA di Dacia si basa su una filosofia essenziale che elimina ogni elemento superfluo, senza rinunciare all’innovazione. L’obiettivo? Arricchire la quotidianità del cliente con soluzioni che fanno la differenza. Con l’introduzione del recente allestimento Extreme, il marchio rumeno soddisfa appieno l’aspirazione dei suoi clienti per uno stile di vita all’aria aperta.

Il nuovo allestimento Extreme è la risposta di Dacia per coloro che considerano l’outdoor non solo un hobby, ma uno stile di vita. Tutto, dagli accessori InNature al design robusto, è stato ideato per elevare l’esperienza di guida in un ambiente outdoor, senza compromessi.

Il nuovo pack permette di sfruttare un letto matrimoniale con materasso

Ma è il Pack Sleep che rappresenta la vera innovazione nell’offerta della gamma InNature. Questo accessorio, disponibile sia per la versione a cinque che a sette posti del nuovo Dacia Jogger, lo trasforma in un camper in meno di 2 minuti.

Un sistema di cerniere ingegnoso apre una struttura di legno nel bagagliaio, creando un letto matrimoniale con tanto di materasso. Il letto si estende dalla seconda fila di sedili (o dalla terza in caso del Jogger a sette posti) fino al portellone, offrendo generose dimensioni: 190 cm di lunghezza e fino a 130 cm di larghezza, con uno spazio in altezza minimo di 60 cm.

Quando non utilizzato, il pacchetto non ruba spazio: si piega nel bagagliaio lasciando a disposizione ben 220 litri di volume di carico. La sua concezione ingegneristica permette di accedere alla zona bagagli in qualsiasi momento, sia con la struttura aperta che chiusa. Pesa solo 50 kg e può essere rapidamente rimosso quando non necessario.

È possibile aggiungere anche una pratica tenda

La funzionalità del Pack Sleep può essere estesa ulteriormente grazie a diversi accessori. Ad esempio, una tenda può essere agganciata al portellone, estendendo lo spazio abitabile del veicolo e rendendo il Dacia Jogger il campo base ideale per escursioni e pernottamenti. Per garantire una privacy completa, il produttore rumeno ha incluso un set di tendine oscuranti facili da installare.

Il prezzo del Pack Sleep è di 1500 € se acquistato insieme a un nuovo Jogger, o 1990 € se adattato a un modello già in possesso.