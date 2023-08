Documenti obbligatori da avere sempre in macchina: guida per evitare multe

Guida ai documenti obbligatori da tenere sempre in macchina per evitare multe: patente, carta di circolazione, assicurazione, bollo, revisione

Sempre più frequentemente, le forze dell’ordine conducono controlli stradali al fine di verificare la regolarità dei veicoli. Tra le prime richieste avanzate ai conducenti figurano i documenti necessari da avere sempre a bordo, al fine di evitare sanzioni onerose.

Patente di guida

La patente di guida è un documento obbligatorio per guidare un veicolo. Deve essere sempre con te, valida e adeguata al tipo di veicolo che guidi. Se non la hai, rischi una multa che va da 41 a 168 euro, oltre alla possibile sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. Se la patente è scaduta da più di un anno, la sanzione è equiparata a quella per chi guida senza patente. Se hai il foglio rosa, questo può sostituire la patente per un massimo di 6 mesi e ti permette di guidare solo con un accompagnatore maggiorenne e con patente da almeno 10 anni.

Carta di circolazione

La carta di circolazione attesta la proprietà del veicolo ed è obbligatorio averla sempre a bordo. Il libretto di circolazione, o documento unico di circolazione (DUC), certifica le caratteristiche tecniche del veicolo, i dati del proprietario e le eventuali limitazioni alla circolazione, ed è obbligatorio averlo in auto in originale o in copia conforme all’originale. In caso contrario, si rischia una multa che va da 41 a 168 euro e il fermo amministrativo del veicolo da 1 a 3 mesi. In caso di smarrimento o furto, è necessario denunciare immediatamente il fatto alle autorità competenti e richiederne il duplicato entro 15 giorni.

Assicurazione auto

L’assicurazione auto, obbligatoria per legge, serve a coprire i danni causati a terzi o alla propria auto in caso di incidente. Il certificato di assicurazione, che attesta la copertura assicurativa del veicolo contro la responsabilità civile verso terzi, deve sempre essere a bordo del veicolo in originale o in copia conforme all’originale. Se il certificato viene smarrito o rubato, bisogna denunciarlo entro 48 ore e richiederne il duplicato entro 15 giorni. Non è più obbligatorio esporre il tagliando assicurativo sul parabrezza, ma è consigliabile averlo con sé in caso di incidente e conseguente constatazione amichevole. Il certificato può anche essere mostrato in formato digitale.

Bollo auto

Il bollo auto è il documento che attesta il pagamento dell’imposta automobilistica. È importante controllare che il bollo sia sempre valido e che non sia scaduto per evitare multe salate.

Revisione auto

La revisione auto è obbligatoria per legge e deve essere effettuata ogni due anni. Il certificato di revisione deve essere sempre a bordo della macchina. In caso di mancata revisione, si rischia una multa salata.

Documenti extra

In alcuni paesi, come l’Italia, è obbligatorio avere a bordo il kit di pronto soccorso, il triangolo di emergenza e il giubbotto catarifrangente. Anche questi documenti extra devono essere sempre a bordo del veicolo.

Per evitare multe salate è importante tenere sempre a bordo i documenti obbligatori. In caso di smarrimento o furto di uno di questi documenti, è importante denunciare immediatamente il fatto alle autorità competenti per evitare sanzioni. Ricordate anche di controllare la validità dei documenti e di effettuare le revisioni obbligatorie per evitare multe salate.