Volkswagen ID.7: al via i preordini in Europa da 56.995 € [FOTO]

Volkswagen ha annunciato l’apertura dei preordini della sua nuova berlina 100% elettrica Volkswagen ID.7. La versione Pro, offerta a 56.995 €, promette un’autonomia che sfiora i 621 km con una sola ricarica secondo il ciclo WLTP.

Il brand tedesco ha arricchito la nuova ID.7 di tecnologie avanzate per garantire un’esperienza di guida di alto livello. Tra gli elementi standard spiccano il display a realtà aumentata e il sistema di infotainment Discover Pro Max.

Questi non sono semplici accessori, ma componenti chiave che rendono questo modello un punto di riferimento nel segmento delle berline elettriche di fascia premium.

Alla base c’è la piattaforma MEB

Grazie alla piattaforma MEB, l’ID.7 vanta un design interno spazioso e versatile. Nonostante le dimensioni esterne che si avvicinano ai 5 metri, la vettura offre un raggio di sterzata di soli 10,9 metri. Con 286 CV (210 kW) di potenza e 545 Nm di coppia massima, il motore elettrico posteriore dell’auto assicura prestazioni robuste.

L’efficienza energetica è una delle forze trainanti dietro la nuova Volkswagen ID.7, con un consumo medio di energia tra 14,1 e 16,3 kWh ogni 100 km. Il che la rende ideale anche per viaggi più lunghi.

L’EV è il primo modello del produttore tedesco ad adottare bocchette di ventilazione elettroniche intelligenti che migliorano la distribuzione del flusso d’aria nell’abitacolo. Inoltre, il tettuccio panoramico opzionale con Smart Glass e l’assistente vocale IDA migliorano l’usabilità e il comfort.

Tanti sistemi di assistenza alla guida a bordo

Per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, l’ID.7 include di serie funzionalità come Travel Assist, Lane Assist ed Emergency Assist. Tra gli optional, invece, abbiamo un pacchetto esterno che include fari Matrix LED e un sistema sensorizzato per l’apertura e la chiusura del bagagliaio.

La semplicità è alla base della struttura delle offerte per la ID.7. Con pacchetti ben progettati, come i pacchetti Interior e Interior Plus (che offrono funzioni come sedili ergoActive e impianto audio Harman Kardon), la personalizzazione è resa straordinariamente semplice.

Imelda Labbé, membro del Consiglio di Amministrazione per le vendite, il marketing e il post-vendita di Volkswagen, ha sottolineato che la Volkswagen ID.7 è destinata a impressionare la clientela globale grazie a un mix di autonomia elevata, ricarica rapida e operatività intuitiva.