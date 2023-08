Kia EV5: debutta il nuovo SUV compatto 100% elettrico [FOTO]

Al Salone di Chengdu 2023 in Cina, Kia ha svelato la nuova Kia EV5. Si tratta di un SUV compatto 100% elettrico che si propone come un punto di svolta nel settore, puntando a soddisfare le esigenze delle famiglie millennial.

Il produttore sudcoreano non ha semplicemente creato un veicolo; ha realizzato un’auto elettrica in cui design rivoluzionario, comfort superlativo e versatilità si fondono in maniera armoniosa. La nuova EV5 è pensata per rispondere alle necessità delle famiglie moderne, arricchendo ogni viaggio con un’esperienza di guida ineguagliabile.

È stato usato ancora una volta il linguaggio di design Opposites United

Andando oltre gli standard estetici dei SUV compatti, i designer della casa automobilistica coreana hanno adottato la filosofia Opposites United. Il risultato è un design forte e solido che gioca sul contrasto tra natura e architettura moderna.

Karim Habib, vicepresidente esecutivo e capo del Centro di Design Globale di Kia, ha dichiarato: “La EV5 è l’incarnazione dell’approccio Opposites United e rappresenta un nuovo standard per design, prestazioni e praticità nel settore dei SUV compatti elettrici”.

La carrozzeria robusta e potente della Kia EV5 è mitigata da superfici emotivamente risonanti, seguendo uno dei cinque pilastri del design Opposites United, ossia Bold for Nature. Le ampie spalle e i parafanghi pronunciati conferiscono all’auto un aspetto unico e distintivo mentre i montanti D inclinati verso l’indietro accentuano lo spazio nell’abitacolo e nel bagagliaio, garantendo al contempo un ampio campo visivo.

Nella parte anteriore, la Digital Tiger Face prende vita grazie a un’innovativa Signature Star Map Lighting, ispirata alle costellazioni. Questo tocco di stile amplifica ulteriormente l’identità unica della nuova EV5, posizionandola come un veicolo elettrico che combina funzionalità ed estetica.

L’arrivo sul mercato è previsto entro la fine dell’anno

Kia ha reso l’interno della vettura elettrica un vero e proprio spazio abitativo. Ogni dettaglio è stato curato con la massima attenzione, offrendo un ambiente che unisce benessere, ispirazione personale e divertimento per tutta la famiglia.

La luminosità dell’abitacolo può essere personalizzata con un’ampia gamma di colori, permettendo di creare l’atmosfera ideale per ogni viaggio.

La nuova Kia EV5 sarà lanciata nella seconda metà del 2023, inizialmente in Cina. Ulteriori dettagli saranno rivelati durante il Kia EV Day di ottobre, dove il costruttore coreano presenterà la versione globale.