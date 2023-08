Polestar 2: oltre 150.000 esemplari prodotti in tre anni

Polestar conferma la sua crescente presenza nel mercato automobilistico con le recenti consegne della Polestar 2. Questo modello ha fatto la sua comparsa per la prima volta nel 2020 e ha già visto la produzione di oltre 150.000 unità in soli tre anni.

In particolare, nel Regno Unito, il brand scandinavo ha registrato una crescita record nei primi sette mesi del 2023, con un incremento di nuove immatricolazioni del 174% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Attualmente, più di 20.000 unità dell’auto elettrica percorrono le strade britanniche, consolidando la sua posizione come il marchio di auto in più rapida crescita nella nazione.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, ha detto: “La versione potenziata della Polestar 2 è finora la migliore. Grazie a software migliorati, qualità superiore, maggiore autonomia e tempi di ricarica più rapidi, abbiamo creato una base solida su cui espandere ulteriormente la nostra attività”.

Oltre 650 km di autonomia con una sola ricarica per la versione Long Range Single Motor

Entrando nel dettaglio delle caratteristiche tecniche, la Polestar 2 Long Range Single Motor ora vanta fino a 654 km di autonomia nel ciclo WLTP. Inoltre, le varianti con la nuova batteria da 82 kWh possono beneficiare di una velocità di carica massima fino a 205 kW.

In termini di efficienza dei motori, i nuovi propulsori sono più efficienti. Non solo: il passaggio alla trazione posteriore per le versioni single motor e una prevalenza della trazione sulle ruote posteriori per le versioni dual motor rende la guida della Polestar 2 ancora più entusiasmante grazie al trasferimento del peso sulle ruote motrici durante l’erogazione di potenza.