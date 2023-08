Nuova Hyundai Kona Electric: partita la produzione in Repubblica Ceca

Non c’è dubbio: la nuova Hyundai Kona Electric è pronta a dominare le strade europee. Prodotta presso lo stabilimento Hyundai in Repubblica Ceca, questo veicolo segna una pietra miliare nella strategia di elettrificazione del brand coreano.

Hyundai mostra un impegno inossidabile nel servire i clienti europei. Il 70% dei modelli Hyundai venduti nel continente sono già prodotti in Europa, un fatto che sottolinea l’importanza del mercato europeo per il produttore coreano. La nuova Kona Electric rientra in questa strategia europea-centrica: è un’auto fatta in Europa, per l’Europa.

Entro la fine dell’anno, saranno prodotte 21.000 unità della nuova elettrica, e si prevede che il n°salirà a 50.000 nel 2024. La nuova Kona Electric rappresenterà il 15% della produzione totale dell’impianto ceco entro la fine del 2023.

Non solo: la produzione dell’EV sarà espansa per includere nuovi mercati come Regno Unito, Irlanda, Cipro, Turchia e Israele, oltre alle isole di Reunion e Guadalupe.

Due versioni disponibili in Europa

Parlando di prestazioni, la Hyundai Kona Electric 2024 offre due differenti opzioni di batteria. La versione top di gamma dispone di una batteria da 65,4 kWh, abbinata a un motore elettrico da 218 CV (160 kW), vantando un’autonomia di 514 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica.

La versione base non è da meno con una batteria da 48,4 kWh e un motore da 156 CV (114,6 kW), fornendo un’autonomia di 377 km. Entrambe le varianti superano i loro predecessori sia in termini di prestazioni che di autonomia.

Gli esperti della fabbrica ceca hanno avuto un ruolo significativo nella definizione delle specifiche e delle caratteristiche del modello europeo. Fin dalla fase iniziale dei disegni, il team ha potuto influenzare non solo il carattere della Kona Electric 2024, ma anche le specifiche logistiche e produttive del sito.

Le celle delle batterie della vettura provengono da LGES

La presentazione della seconda generazione della Hyundai Kona Electric è in linea con l’ambizioso piano della casa automobilistica sudcoreana di vendere esclusivamente veicoli a zero emissioni in Europa entro il 2035.

Questo impegno fa parte della strategia di elettrificazione accelerata annunciata a marzo 2022, che prevede il lancio di 11 nuovi veicoli elettrici entro il 2030.

Ultimo, ma non meno importante, è da notare che le celle delle batterie del nuovo modello sono prodotte presso lo stabilimento di LG Energy Solution (LGES) in Polonia, per essere poi assemblate presso lo Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC), che fino alla fine del 2021 produceva trasmissioni manuali.