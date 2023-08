Fiat, Olivier Francois: ‘Puntiamo solo su auto semplici e di dimensioni contenute’

Olivier Francois, amministratore delegato di Fiat e Abarth, ha fornito delle informazioni interessanti sulla futura direzione che prenderanno questi due brand. In una recente intervista con Autocar, Francois ha delineato in modo chiaro la distinzione strategica tra i due marchi di Stellantis, rivelando piani che sono in parte simili ma anche notevolmente divergenti.

Parlando prima di Fiat, il dirigente è stato estremamente chiaro sulla sua futura identità di mercato. Non aspettatevi auto sportive o veicoli di lusso da parte di Fiat. Francois sottolinea che la forza di Stellantis risiede nella sua varietà: con 14 marchi diversi all’interno del gruppo, ciascuno ha un ruolo ben preciso.

L’iconico marchio torinese punterà solo sulle auto di dimensioni più contenute e sulla semplicità, escludendo veicoli sportivi o di grandi dimensioni dalla sua gamma futura.

Saranno prodotti solo veicoli con lunghezza compresa tra 3,6 e 4,5 metri

Passiamo poi alle specifiche dimensionali che caratterizzeranno i futuri modelli del marchio di Stellantis. Olivier Francois ha precisato che non saranno prodotti veicoli con una lunghezza superiore ai 4,5 metri, né inferiore ai 3,6 metri, con la sola eccezione della nuova Fiat Topolino. Per chi non la conoscesse, si tratta di quadriciclo leggero 100% elettrico che condivide le caratteristiche con Citroën Ami e Opel Rocks-e.

In sostanza, chi sperava in un erede della Fiat 124 Spider, dovrà rassegnarsi: non ci sono piani in tal senso, almeno nel breve periodo.

In futuro potrebbe arrivare la versione Abarth della nuova Fiat 600e

Ma le cose si fanno interessanti quando parliamo di Abarth. Lo Scorpione, famoso per le sue vetture sportive, potrebbe considerare una versione Abarth della Fiat 600e completamente elettrica, definendo tale opportunità come “logica”.

Francois ha lasciato intendere che c’è spazio per una versione esclusiva e su misura, enfatizzando che tale iniziativa “potrebbe avere spazio” nella gamma del marchio torinese.

Sotto la guida di Olivier Francois, Fiat si focalizzerà su veicoli più compatti e semplici mentre Abarth avrà un approccio più specializzato, mantenendo aperta la possibilità di esplorare nuove opportunità nel segmento delle auto sportive.