Ford: domani sarà presentato un nuovo camper van [VIDEO TEASER]

Potrebbe essere presentato in occasione del Caravan Salon 2023 di Düsseldorf

Prepariamoci all’arrivo di un nuovo modello nel segmento dei camper. Ford è pronta a lanciare un nuovo veicolo ricreazionale che promette di trasformare le escursioni all’aperto in un’avventura indimenticabile.

La data di presentazione è stata fissata per domani, giovedì 24 agosto, e sembra che la casa automobilistica americana voglia cavalcare l’onda della tendenza “VanLife” con il suo nuovo veicolo.

Nonostante il costruttore americano mantenga un certo riserbo sul progetto, tutto indica che potrebbe trattarsi di una nuova versione del Transit Custom. La conferma arriva dai tempi e da elementi estetici specifici, come il vetro posteriore laterale.

Per chi non lo sapesse, la variante camper del van sarà probabilmente presentata al Caravan Salon 2023 di Düsseldorf (Germania) nei prossimi giorni, evento in cui è stata introdotta anche la versione ridisegnata del Transit Custom lo scorso settembre.

Sul tetto apribile c’è anche un pannello solare

I video teaser pubblicati su X (ex Twitter) mostrano soltanto alcuni dettagli esterni del nuovo camper van di Ford. Ciò che salta all’occhio è la presenza di un tetto apribile con pannello solare, che una volta sollevato, offre spazio sufficiente per stare in piedi all’interno del furgone.

Altri accorgimenti interni comprendono eleganti piani di lavoro, una serie di coperture per finestre con cerniera e un display touch posteriore che permette di regolare l’illuminazione ambientale.

L’approccio della casa automobilistica americana non si ferma agli elementi estetici. All’interno del van potrebbe esserci un piccolo frigo, un lavandino e persino una doccia esterna o un dispositivo di lavaggio.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, il Ford Transit Custom è attualmente disponibile con diversi propulsori. Questi includono motori diesel EcoBlue con potenze che variano dai 110 CV a 170 CV, oltre a varianti ibride plug-in e 100% elettriche.

Make your next outdoors trip an experience of a lifetime. Don’t miss #Ford’s #VanLife-inspired reveal on 24.08.23. pic.twitter.com/WnrR2u5yID — Ford News Europe (@FordNewsEurope) August 22, 2023