BYD presenterà sei auto elettriche al Salone di Monaco 2023 [FOTO]

BYD emerge come protagonista nel panorama dei veicoli elettrici. Durante l’IAA Mobility 2023, il prestigioso Salone di Monaco, il marchio cinese presenterà al mondo una serie di nuovi modelli a zero emissioni, consolidando la propria posizione come leader nella produzione di veicoli a nuova energia (New Energy Vehicle – NEV).

Solo un anno fa, Build Your Dreams ha fatto il suo debutto europeo, presentando al Salone di Parigi 2022 tre modelli di spicco: Han, Tang e Atto 3. Ma la sua costante crescita non si è fermata. Quest’estate, l’atteso arrivo della Dolphin promette di rivoluzionare il segmento delle hatchback mentre il lancio autunnale della Seal e la futura presentazione della Seal U (entro la fine del 2023) ampliano ulteriormente la gamma EV del costruttore cinese nel Vecchio Continente.

Saranno presentata anche le nuove Seal e Seal U

Il Salone di Monaco 2023 diventerà il palcoscenico ideale per la presentazione delle nuove BYD Seal e Seal U. Queste vetture, ispirate dall’estetica oceanica, rappresentano l’apice della tecnologia e del design offerti dalla casa cinese.

La Seal non è solo un capolavoro estetico, ma è anche un concentrato di tecnologia. Vanta infatti una carrozzeria integrata con la batteria Blade, garantendo una resistenza strutturale ineguagliabile, e un’autonomia che si estende fino a 570/520 km (a seconda dell’allestimento scelto).

La Seal U, invece, rappresenta la risposta di BYD a chi cerca la massima versatilità. Con una capacità di carico generosa e un’estetica raffinata, quest’auto elettrica promette di coniugare stile e funzionalità, senza compromessi. Il nuovo SUV completamente elettrico sarà disponibile sul mercato europeo a partire dal primo trimestre del 2024.

Arriva in Europa il sub-brand di lusso Denza

All’IAA Mobility di Monaco, BYD presenterà per la prima volta in Europa il suo sub-brand di fascia alta Denza, frutto di una joint-venture con Mercedes. La nuova Denza D9, con la sua capacità di sette posti, si posiziona come l’ultima parola in fatto di trasporto di lusso.

Michael Shu, direttore generale di BYD Europa, ha detto: “Il nostro impegno nel mercato europeo è indiscutibile. L’IAA di Monaco rappresenta per noi un’occasione imperdibile per mostrare le nostre ultime innovazioni. Guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti a consolidare ulteriormente la nostra presenza in Europa”.