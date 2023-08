Lotus Evija: Jenson Button svela il suo esemplare personalizzato [FOTO]

Il 18 agosto, nell’ambito del rinomato evento The Quail, A Motorsports Gathering, è stato presentato un particolare esemplare della Lotus Evija personalizzato del campione del mondo di Formula 1 Jenson Button. Un’auto che porta l’inconfondibile tocco del marchio britannico, ma personalizzata secondo le specifiche scelte dal pilota stesso.

Molte sono le peculiarità di questa particolare Evija: la sua colorazione, in particolare, rende omaggio alla monoposto con cui Button vinse il campionato mondiale nel 2009. Un’elegante livrea in Arctic White, arricchita da dettagli in Verve Yellow e Carbon Black.

L’hypercar elettrica riporta anche il numero di gara di Button

E non passa inosservato il n°22, presente sull’anta dello specchietto, che evoca il numero di gara di Button durante quella stagione indimenticabile, e riprodotto anche sull’imbottitura interna delle portiere.

Ma Lotus non si è fermata qui. L’attenzione maniacale ai dettagli è evidente: una sottile striscia di alluminio presente sul sedile è stata incisa a laser con le date e le sedi delle 15 vittorie in Formula 1 del pilota britannico, comprese le sei che lo hanno portato a conquistare il titolo nel 2009.

“Quest’auto è sensazionale e con una colorazione che ha un significato profondo per me. Il team Lotus ha realizzato il design che abbiamo sognato insieme, creando una vera icona”, ha dichiarato il 42enne, che era presente di persona presso lo stand Lotus alla Monterey Car Week 2023.

Simon Lane, direttore di Lotus Advanced Performance, ha aggiunto: “È un momento emozionante, non solo per Jenson ma per tutto il nostro team, che ha lavorato incessantemente per portare a termine questa visione”.

Oltre 2000 CV di potenza

L’interno della Lotus Evija di Jenson Button sfoggia sedili in pelle perforata bianca e nera, un cielo in Alcantara ebony e un volante dello stesso materiale. Dettagli in Lime Yellow catturano l’attenzione, dal punto di cucitura contrastante ai dettagli della console centrale e dell’interruttore sul volante.

All’esterno, i freni in Verve Yellow si sposano con dei cerchi in lega neri lucidi e delle rifiniture in magnesio opaco. Un altro particolare evocativo del motorsport è il dado centrale dei cerchi, rifinito in argento anodizzato.

Infine, i visitatori della Monterey Car Week di quest’anno hanno avuto l’opportunità di ammirare non solo la Lotus Evija, ma anche l’Eletre e una nuova vettura ad alte prestazioni che prende ispirazione dal ricco patrimonio corsaiolo del marchio premium.