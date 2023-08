Bentley Continental GT Speed: svelata la one-off per il 20° anniversario [FOTO]

Nel panorama automobilistico mondiale, la Bentley Continental GT Speed detiene un posto d’onore. La casa automobilistica britannica ha concluso il 20° anniversario della sua iconica Continental GT presentando e vendendo immediatamente una versione unica del modello.

Questa edizione speciale è stata influenzata dalla prima produzione della Continental GT del 2003. Proprio quest’ultimo, con codice VIN20001, è stato il primo modello ad uscire dalla linea di produzione di Crewe (Regno Unito).

Entrambe le versioni – quella storica e quella del 2023 – sono state esposte all’evento The Quail, A Motorsports Gathering, in cui è stato celebrato anche il suo 20° anniversario nell’ambito della Monterey Car Week 2023.

Vanta un corpo dipinto in Cypress Green

Con il lancio nel 2003, la Continental GT ha non solo rivoluzionato Bentley per il 21° secolo, ma ha anche moltiplicato per 10 le sue vendite, affermandosi come punto di riferimento nel segmento delle coupé di lusso.

L’auto originale, che ora fa parte della rinnovata Heritage Collection dell’azienda, era caratterizzata da una carrozzeria in Cypress Green, da interni in pelle Saddle e da inserti in legno Burr Walnut. La versione 2023 presenta un interno ispirato a quello storico.

Tuttavia, nel modello di terza generazione, la pelle Saddle e il legno Burr Walnut sono stati arricchiti da nuovi dettagli. La tonalità Saddle è stata abbinata a un cuoio in Special Green, con cuciture a contrasto dello stesso colore.

Gli inserti interni sfoggiano due diverse finiture in legno – Dark Burr Walnut a poro aperto su Dark Burr Walnut lucido – divisi da una sottile riga dipinta in Cypress, collegando così interni ed esterni.

A bordo ci sono i pacchetti Blackline, Touring e Styling

Tra le altre specifiche, la Bentley Continental GT Speed vanta i pacchetti Blackline, Touring e Styling, arricchiti da dettagli esterni in nero lucido, da miglioramenti tecnici e da inserti in fibra di carbonio.

Gli interni vantano un impianto audio Naim x Bentley e il Bentley Rotating Display. Questa esclusiva versione è già stata venduta, consegnata al nuovo proprietario durante l’evento The Quail, culminando quattro mesi di celebrazioni per questo capolavoro dell’azienda.