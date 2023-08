Gunther Werks Touring Turbo Edition Coupe: nuovo restomod su base Porsche 911 993 [FOTO]

È stata presentata durante l’evento The Quail, A Motorsport Gathering di quest’anno

Gunther Werks ha presentato nelle scorse ore la sua ultima creazione durante l’evento The Quail, A Motorsport Gathering di quest’anno. Stiamo parlando della nuova Gunther Werks Touring Turbo Edition Coupe.

La nuova vettura, anche se ha subito pesanti modifiche, si basa su una Porsche 911 di generazione 993 e vanta diverse modifiche che la rendono unica rispetto all’originale, pur conservando l’anima della 911.

Vanta un sei cilindri biturbo da 760 CV

Il cuore della nuova Touring Turbo Edition Coupe è un motore a sei cilindri piatto completamente nuovo, che sostituisce il tradizionale ad aria. Questo propulsore, sviluppato da Rothsport Racing, propone una cilindrata di 4 litri e un doppio turbocompressore ed è senza liquido di raffreddamento.

Riesce a sviluppare ben 760 CV di potenza, 51 CV in più rispetto alla Turbo svelata durante lo stesso evento ma nel 2022. Tutta questa potenza viene inviata esclusivamente alle ruote posteriori.

Non solo, l’azienda californiana ha aggiunto un innovativo spoiler posteriore in fibra di carbonio che garantisce un flusso d’aria ottimale. Questo spoiler viene proposto come optional ed è fornito con una custodia dedicata.

Dovrebbero essere prodotte solo 75 unità

In base ad alcune precedenti informazioni, sappiamo che la nuova Gunther Werks Touring Turbo Edition Coupe dispone di una carrozzeria con pannelli in fibra di carbonio, che alleggeriscono la vettura di circa 227 kg, oltre a un sistema di sollevamento anteriore attivabile da un pulsante presente sul volante, a sedili in fibra di carbonio e a parafanghi posteriori con prese d’aria integrate.

L’anno scorso, Gunther Werks ha annunciato di produrre solo 75 unità della sua Touring Turbo Coupe. Almeno per il momento non è stato ancora annunciato il prezzo ufficiale, ma considerando l’esclusività, è probabile che non sia alla portata di tutti.