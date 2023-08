Bentley Blower Jnr: l’iconica vettura rinasce come auto elettrica [FOTO]

È stata realizzata in collaborazione con The Little Car Company

Bentley ha unito le forze con The Little Car Company per dare vita a una vettura davvero straordinaria: la Bentley Blower Jnr. Questo capolavoro, omologato per la circolazione stradale, non è una semplice replica, ma un tributo all’iconica Bentley Team Car n. 2 da 4½ litri del 1929, un gioiello oggi custodito nella Heritage Collection della casa automobilistica britannica.

Al centro della Blower Jnr troviamo un potente motore elettrico da 48V e un motore da 20 CV (15 kW). Questo propulsore permette al piccolo EV di raggiungere una velocità di 72 km/h in Europa e Regno Unito mentre negli Stati Uniti è limitata a 40 km/h a causa delle normative locali. Il design intelligente offre spazio per due adulti in una disposizione 1+1, garantendo un’autonomia di circa 104 km con una sola ricarica.

Dispone di freni a disco Brembo

Dedicare attenzione ai dettagli è ciò che distingue un costruttore di lusso. La nuova Bentley Blower Jnr sfoggia una carrozzeria divisa in due sezioni. Mentre il telaio originale in frassino viene sostituito da fibra di carbonio moderna, il rivestimento rimane fedele all’originale, riflettendo l’eleganza del brand premium. Ogni elemento, dalla griglia a rete Bentley fino al sovralimentatore che nasconde la porta di ricarica, è stato concepito con maestria.

L’auto non è solo estetica. Con i freni a disco Brembo e un telaio in acciaio, la Blower Jnr garantisce sicurezza e comfort. All’interno, il cruscotto riproduce l’alluminio tornito dell’originale mentre gli interruttori magnetici della Team Car sono stati adattati per le funzionalità moderne. La dotazione tecnologica comprende anche un display multifunzione con navigazione satellitare e retrocamera.

La First Edition sarà prodotta in soli 99 esemplari

Per celebrare il lancio, i primi 99 esemplari prodotti saranno parte della First Edition. Queste unità si distingueranno per i loghi distintivi, la targhetta “1 of 99” e per vari dettagli che richiamano la Blower Continuation Series.

Il debutto globale della Bentley Blower Jnr avrà luogo durante la Monterey Car Week 2023, davanti a un selezionato pubblico di 100 VIP. Le consegne inizieranno nel secondo trimestre del 2024, con i 99 esemplari della First Edition pronti a conquistare le strade.