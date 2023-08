Lamborghini Lanzador: ecco il primo veicolo full electric del marchio [FOTO e VIDEO]

Il mondo dell’auto è in continua evoluzione, e Lamborghini di certo non si sottrae al progresso. Con questo articolo introduciamo il nuovo Lamborghini Lanzador, una concept car esclusiva che anticipa una nuova generazione di gran turismo 2+2 completamente elettrica, presentata in grande stile in occasione della Monterey Car Week 2023.

Questo concept non è solo un capolavoro estetico. Ha radici salde nella strategia Direzione Cor Tauri del produttore bolognese, un piano ambizioso per la transizione verso la decarbonizzazione e l’elettrificazione annunciato nel 2021.

Mentre in precedenza avevamo visto l’ibrida plug-in V12 Revuelto, ora il nuovo Lanzador si pone come precursore di un futuro modello di serie 100% elettrico previsto per il 2028. Sotto l’occhio esperto di Stephan Winkelmann – presidente e CEO di Lamborghini – il brand di Sant’Agata Bolognese intende esplorare nuovi orizzonti. “Stiamo dando vita a un segmento del tutto nuovo: l’Ultra GT, frutto di tecnologie all’avanguardia che offrono un’esperienza di guida ineguagliabile”, ha affermato Winkelmann.

Configurazione dual motor e trazione integrale

A livello tecnico, il costruttore bolognese si è spinto oltre. Il Lamborghini Lanzador vanta una trazione elettrica integrale, con un motore elettrico ad alta potenza su ogni asse, assicurando performance ed efficienza in ogni situazione.

Con una potenza che supera il megawatt, l’auto può vantare una dinamica di guida impressionante. Rouven Mohr – Chief Technical Officer di Lamborghini – sottolinea che l’elettrificazione non è un limite ma un’opportunità per elevare le prestazioni.

Il design del nuovo Lanzador è un viaggio visionario nel futuro, con influenze dal mondo aerospaziale. Mitja Borkert, Head of Design di Lamborghini, ha realizzato una forma coraggiosa e inaspettata, richiamando modelli iconici come Sesto Elemento, Murcielago e Countach LPI 800-4. Ogni dettaglio, dai fari anteriori ispirate alla Countach all’ampio bagagliaio, è stato pensato per impressionare e sorprendere.

L’abitacolo

All’interno, Lamborghini ha combinato elementi tipici del brand con nuove innovazioni. La console centrale a forma di Y e il “Tamburo” sono affiancati da pannelli digitali a scomparsa e dal selettore Anima. L’abitacolo è spazioso, grazie all’architettura elettrica, offrendo un’esperienza di guida paragonabile a quella di un jet.

Il rispetto per l’ambiente si riflette anche nella scelta dei materiali, tutti made in Italy e sostenibili. Dalla lana merino per cruscotto e sedili, al nylon rigenerato per elementi decorativi, ogni dettaglio mostra l’impegno di Lamborghini nella sostenibilità.

Con il nuovo Lamborghini Lanzador, lo storico marchio bolognese non solo consolida il suo DNA di sportività e innovazione, ma si proietta verso il futuro, sottolineando l’importanza dell’elettrificazione nel mondo automobilistico di domani.