Range Rover SV Carmel Edition 2024: nuova edizione speciale del SUV [FOTO]

Gli appassionati di auto di lusso hanno assistito alla presentazione dell’esclusivo Range Rover SV Carmel Edition 2024 durante un evento organizzato da Land Rover presso la Range Rover House, un’esclusiva location che rappresenta la visione di lusso sostenibile e leadership nel design del marchio britannico.

L’annuncio ha avuto luogo nell’affascinante cornice delle Carmel Highlands (in California), offrendo agli ospiti una vista mozzafiato sulla Monterey Bay.

La Range Rover House non è solo un luogo ma una manifestazione del DNA del brand premium. Da quando è stato fondato nel 1970, il costruttore britannico è diventato un simbolo di lusso e design autentici.

Sotto la guida dello Chief Creative Officer Gerry McGovern OBE, ogni casa viene curata nei dettagli, riflettendo la filosofia di design moderno e rilevante del brand e incorporando influenze locali e culturali.

La carrozzeria è dipinta in un particolare bianco brillante

Tornando al Range Rover SV Carmel Edition 2024, è chiaramente un tributo alla bellezza e alla tranquillità della regione di Carmel. La scelta dei colori e dei materiali, selezionati dal team di personalizzazione SV Bespoke, rispecchia la serenità dell’area.

La colorazione esterna bianca brilla come l’Oceano Pacifico grazie alla particolare tecnica utilizzata ed è affiancata da cerchi in lega grigi con inserti abbinati. L’interno del SUV rende omaggio alle spiagge californiane: il cuoio semi-anilina in Perlino e Deep Garnet contrasta alla perfezione, arricchito dal ricamo distintivo della Carmel Edition.

Altri dettagli esclusivi includono il legno di frassino color panna, i punti di contatto in ceramica bianca lucida e il tappeto Pearl Oyster.

Sotto il cofano c’è un V8 mild hybrid da 614 CV

Ma il nuovo Range Rover SV Carmel Edition non è solo una celebrazione della bellezza estetica. Con una potenza di 614 CV erogata dal suo motore V8 biturbo con tecnologia mild hybrid, l’auto garantisce prestazioni Elevate.

Disponibile esclusivamente nella versione a passo lungo, offre anche una cabina SV Signature Suite a quattro posti con un tavolo retraibile elettricamente e un frigorifero integrato.

Per chi decide di acquistare questo nuovo modello, Land Rover offre anche due set di mazze da Golf Titlist personalizzate, degli articoli selezionati dalla collezione di merchandising 2024 e un accesso VIP alle future attività della Range Rover House.

Sette di questi veicoli verranno venduti agli ospiti invitati della Range Rover House e una parte del prezzo di vendita di 370.000 $ (340.148,44 €) sarà destinata al Monterey Bay National Marine Sanctuary, sostenendo la missione di questa organizzazione di promuovere la biodiversità e migliorare la salute degli ecosistemi attraverso azioni coordinate.