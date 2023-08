Rimac Nevera stabilisce un nuovo record sul Nurburgring [FOTO e VIDEO]

Ieri, la Rimac Nevera ha stabilito un nuovo record nella categoria delle auto elettriche sul celebre circuito del Nurburgring, superando quello precedente di ben 20 secondi. Con un tempo di 7:00:928 sulla configurazione storica e più corta di 20,6 km, la Nevera ha dimostrato una performance davvero impressionante.

Guidata dall’esperto pilota croato Martin Kodrić, l’hypercar elettrica ha affrontato il famoso tracciato tedesco con l’aiuto degli pneumatici Michelin Cup 2R. Il tempo è stato verificato attraverso dati di cronometraggio indipendenti, TÜV SÜD e telemetria di bordo.

“Nonostante le condizioni meteo avverse e le alte temperature, la Nevera ha dimostrato una velocità impressionante sul circuito. La sua versatilità è ciò che la rende speciale: potente sul tracciato, ma al tempo stesso comoda e funzionale su strada”, ha dichiarato Kodrić.

Emilio Scervo, Chief Technology Officer di Bugatti Rimac, ha sottolineato l’innovazione e la dedizione del team dietro la Rimac Nevera: “Questo record evidenzia l’ingegno ingegneristico e la versatilità della Nevera, progettata principalmente come una hyper GT”.

Ma questo non è l’unico record del marchio croato. Quest’anno, il bolide a zero emissioni ha già infranto oltre 20 record. Ad aprile, presso l’Automotive Testing Papenburg in Germania, ha stabilito ben 23 record di performance in un solo giorno. Inoltre, a luglio, durante il Goodwood Festival of Speed, la Nevera ha nuovamente impressionato, stabilendo un tempo di 49,32 secondi, diventando così l’auto di produzione più veloce di quell’anno.

Le sole 12 unità create sono state già tutte prenotate

In onore di questi successi, Rimac produrrà 12 esclusivi esemplari della Rimac Nevera Time Attack Edition, tutte già prenotate.

Mate Rimac, fondatore e CEO di Bugatti Rimac, ha commentato: “La Nevera ha rivoluzionato il mondo delle hypercar. Ma la dimostrazione più semplice delle sue capacità è andare fuori e infrangere record. E così abbiamo fatto ripetutamente nel 2023”.

Jeff Miller, il primo fortunato cliente californiano, ha ricevuto la sua Nevera Time Attack Edition durante la Monterey Car Week 2023, esprimendo la sua emozione e gratitudine verso Mate Rimac e il suo team.

Riguardo alla finitura e al design, la Time Attack Edition presenta diversi dettagli esclusivi. Il colore Squadron Black di base è abbinato a sfumature in Lightning Green. Gli altri 11 proprietari hanno avuto la possibilità di personalizzare ulteriormente la loro hypercar.