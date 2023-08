Fisker Alaska: svelati nuovi dettagli del pick-up elettrico [FOTO]

Fisker Inc ha svelato ulteriori dettagli e immagini riguardanti il nuovo pick-up elettrico Fisker Alaska, in seguito alla sua presentazione all’evento Product Vision Day in California il 3 agosto.

Definito come il “pick-up più sostenibile al mondo”, il nuovo Alaska offre un’autonomia che raggiunge le 547 km con una sola ricarica, oltre a un cassone posteriore espandibile e ad una dinamica di guida sportiva. Si prevede che l’uscita avverrà nel primo trimestre del 2025 con un prezzo di partenza target di 45.400 $ (41.750,30 €).

Nonostante le sue dimensioni di 5304 mm, leggermente più corte rispetto ai modelli dello stesso segmento (es. Toyota Tacoma e Ford Ranger), il modello a zero emissioni vanta caratteristiche che lo rendono unico.

Vanta un cassone espandibile

Henrik Fisker, presidente e CEO di Fisker Inc, ha dichiarato come l’Alaska combini le caratteristiche di un pick-up di medie dimensioni con le capacità di un modello di dimensioni maggiori grazie al suo cassone espandibile.

Questo può estendersi da una lunghezza standard di 1372 mm fino a un massimo di 2286 mm, sfruttando una partizione “Houdini” e un portellone elettrico abbattibile.

All’interno, l’Alaska presenta un ampio display touch verticale dedicato al sistema di infotainment, posizionato davanti a un massiccio portabicchieri e vicino a un vassoio passeggero estraibile. I sedili, dotati di inserti in stile camoscio, sono arricchiti da tasche posteriori e da ulteriori elementi distintivi come il portacappello da cowboy.

Garantirà fino a 547 km di autonomia con una singola ricarica

Sviluppato su una versione estesa della piattaforma Ocean, il pick-up promette di unire una guida sportiva e dinamica al comfort di un SUV di lusso. Due saranno le batterie disponibili, con capacità di 75 kWh e 113 kWh, garantendo un’autonomia compresa tra i 370 e i 547 km con una sola ricarica.

Sebbene Fisker Inc non abbia rivelato dettagli sui motori elettrici, ha annunciato che il nuovo EV sarà in grado di passare da 0 a 96 km/h in un intervallo compreso tra 3,9 e 7,2 secondi, a seconda della variante scelta.

Inoltre, il brand americano punta a rendere il Fisker Alaska il “pick-up elettrico più leggero al mondo”, sebbene non abbia specificato il peso target. La produzione avverrà negli Stati Uniti mentre le prime consegne sono previste nello stesso anno di produzione.

Infine, Fisker ha già aperto le prenotazioni, che prevedono il versamento di un acconto di 250 $ (229,90 €) per la prima unità e 100 $ – 91,96 € (rimborsabili) per la seconda.