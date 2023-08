Ford Mustang GTD: debutta la nuova supercar stradale da 800 CV [FOTO e VIDEO]

Nel 2021, in un deposito celato dietro un edificio ad Allen Park (Michigan), un gruppo ristretto di professionisti di Ford si riunì con un obiettivo audace: creare una Mustang in grado di competere con le migliori auto sportive europee.

Il risultato finale di questa missione segreta è stato straordinario: la Ford Mustang GTD 2025, un capolavoro tecnologico ispirato alla Mustang GT3 pronta a gareggiare a Le Mans l’anno successivo.

Dispone di un V8 sovralimentato da ben 800 CV

L’ultimo capolavoro dell’Ovale Blu si presenta con un design prevalentemente in fibra di carbonio, culminando in un’imponente ala posteriore che esprime potenza e distinzione con un solo sguardo. Ma la nuova Mustang GTD non è solo apparenza. Ogni componente è stato studiato e progettato per migliorare le prestazioni in pista, superando persino le vetture da gara da cui trae ispirazione.

Il cuore pulsante di questa meraviglia è un motore V8 sovralimentato da 5.2 litri, capace di raggiungere una potenza stimata di 800 CV, rendendola la Mustang stradale più potente mai prodotta dal costruttore americano.

Questa potenza, gestita da un cambio a doppia frizione a 8 velocità, è distribuita in modo quasi perfettamente equilibrato grazie all’albero di trasmissione in fibra di carbonio.

Massima attenzione alle prestazioni aerodinamiche

Nel design della nuova Ford Mustang GTD, ogni linea – dall’ala posteriore al diffusore anteriore – è stata pensata per massimizzare le prestazioni aerodinamiche. L’ampio utilizzo di pannelli in fibra di carbonio assicura leggerezza, un baricentro basso e una reattività superiore.

Caratteristiche come le prese d’aria idraulicamente controllate testimoniano l’innovazione del modello, introducendo soluzioni talmente avanzate da essere considerate illegali nelle competizioni automobilistiche.

La GTD è il risultato di una lunga eredità di successi in pista conquistati dallo storico brand americano. Fa parte di una famiglia che comprende la Mustang GT4, la Mustang GT3 e altre versioni da corsa e stradali. Queste vetture percorreranno strade e piste in tutto il mondo, mantenendo alto il prestigio della Mustang come l’auto più gareggiata e di successo di Ford.

L’abitacolo

L’abitacolo della Mustang GTD unisce lusso e funzionalità. I materiali di pregio, come la pelle e la fibra di carbonio, si fondono con tecnologie all’avanguardia. I sedili Recaro ottimizzati per la pista, i paddle al volante in titanio 3D e una plancia completamente digitale garantiscono un’esperienza di guida unica. Per ridurre ulteriormente il peso, l’area dei sedili posteriori è stata eliminata.

La produzione della Ford Mustang GTD 2025 sarà limitata mentre il prezzo inizierà sarà di circa 300.000 $ (275.670 €). Le prime unità verranno prodotte presso lo stabilimento di Flat Rock, per poi essere rifinite presso le strutture Multimatic in Canada. Infine, sarà disponibile tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.