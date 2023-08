Pininfarina B95: debutta la prima hyper barchetta elettrica al mondo [FOTO e VIDEO]

La novità che ha acceso i riflettori del panorama automobilistico è la presentazione da parte della celebre casa automobilistica torinese, Pininfarina, della prima hyper barchetta elettrica open-top al mondo: la Pininfarina B95.

Rivisitando la tradizione delle auto da corsa classiche, la nuova B95 si manifesta come il trionfo della tecnologia e del design. Dotata di una carrozzeria open-top di estrema eleganza, la vettura promette un’esperienza di guida mozzafiato, supportata da prestazioni esclusivamente elettriche.

Meno di 2 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h

Sviluppata con un occhio alla filosofia progettuale di Pura, il costruttore torinese ha miscelato elementi futuristici con il fascino delle iconiche auto da corsa. Un equilibrio perfetto che si riflette anche nel recente concept Pura Vision, testimonianza della continua ricerca del marchio nella combinazione di estetica e tecnologia.

L’innovazione della nuova Pininfarina B95 non si ferma al design. Il modello sfrutta un motore elettrico di avanguardia, capace di garantire uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e una velocità massima di oltre 300 km/h. Alimentata da una batteria agli ioni di litio da 120 kWh, la B95 può contare su una potenza di ben 1900 CV.

La Monterey Car Week 2023, evento in cui la B95 è stata presentata per la prima volta, ha visto non solo la protagonista della nostra attenzione, ma anche l’hyper GT Battista Edizione Nino Farina e il concept Pura Vision. Tutto ciò, in previsione della produzione limitata della B95, prevista per il 2025 in coincidenza con il 95° anniversario di Pininfarina SpA.

Saranno prodotti appena 10 esemplari

È essenziale sottolineare l’unicità di ogni esemplare. Con solo 10 unità in produzione e un prezzo di partenza di 4,4 milioni di euro per ciascuna, ogni hypercar barchetta a zero emissioni sarà una creatura unica, curata in ogni dettaglio dal team di progettazione di Automobili Pininfarina a Cambiano. Gli acquirenti avranno l’opportunità di personalizzare il loro esemplare, garantendo un’unicità irripetibile.

Il marchio torinese ha sempre puntato al vertice, e la B95 ne è una conferma: dal suo abitacolo futuristico, che unisce l’estetica classica con dettagli di ultima generazione, ai materiali di prima scelta come il Tan Sustainable Luxury Leather utilizzato per i sedili, ogni dettaglio esprime passione e cura artigianale.

Alla base di tale maestria, c’è un team di esperti che ha coniugato anni di esperienza e competenza per dare vita a questo gioiello. Pininfarina, con il suo organico che vanta oltre 20 diverse nazionalità e sedi a Cambiano e Monaco di Baviera, è determinata a guidare la rivoluzione della mobilità elettrica.

Insomma, la nuova Pininfarina B95 rappresenta il futuro dell’auto elettrica, fuso con l’eleganza e la tradizione che solo un marchio come Pininfarina può offrire.