In concomitanza con il 40° anniversario della leggendaria Panda 4×4, Niels van Roij Design e il dealer olandese Kaeve Cars hanno collaborato per dar vita alla Fiat Panda 4×4 Piccolo Lusso. Questo progetto non è il risultato di una semplice rivisitazione estetica, ma piuttosto il frutto di una ristrutturazione meticolosa, esaltata da dettagli di lusso e tocchi distintivi.

Salta subito all’occhio l’elegante Azzurro Blu che riveste la carrozzeria di questa speciale Panda, evocando il mistero e la profondità degli abissi marini. Diversi dettagli, come i paraurti e gli specchietti esterni – un tempo in plastica grezza – ora brillano con la stessa tonalità dell’intero corpo vettura.

Sono degni di nota i cerchi in acciaio abbinati perfettamente al colore dell’auto, impreziositi da accenti bianchi. Allo stesso modo, i nuovi indicatori di direzione anteriori in bianco sostituendo i precedenti in ocra, donano un tocco di classe in più.

Diverse modifiche anche nell’abitacolo

Ma è nell’abitacolo della Panda 4×4 Piccolo Lusso che si rivela la vera maestria. Rispetto al suo antenato, la Fiat Panda 4×4 Sisley, l’interno era ormai logoro. Il team ha quindi scelto una sofisticata tappezzeria in pelle, adornando portiere, cruscotto e sedili.

I sedili presentano tonalità mediterranee di bianco e marrone, con un tessuto che evoca la forma iconica della Panda. L’inclinometro al centro del cruscotto attesta le autentiche radici fuoristrada di questa city car torinese.

I richiami al modello Sisley sono evidenti, con il suo distintivo badge di un uomo in canoa, che troneggia su cruscotto, volante e portiere. Il bagagliaio, inoltre, è stato potenziato con un pavimento artigianale in teak.

Dispone dell’originale quattro cilindri da 49 CV

Sotto il cofano della Fiat Panda 4×4 Piccolo Lusso, non sono state rivelate modifiche meccaniche o al motore. È quindi probabile che la vettura conservi le sue specifiche originali post-restauro: un motore a quattro cilindri da 1 litro con 49 CV di potenza e il sistema 4WD di Steyr-Puch.

Per chi desidera mettere le mani su questo gioiello, la Panda 4×4 Piccolo Lusso è in vendita presso Kaeve Cars a 30.000 €. In conclusione, Niels van Roij ha voluto sottolineare che questo progetto segna l’entrata ufficiale della sua azienda nel mondo dei restomod.