Hardline27: ex designer di Bugatti e Koenigsegg apre uno studio di design

Sasha Selipanov non è un nome qualsiasi nel mondo dell’automobilismo: è la mente dietro alcune delle auto più iconiche dell’ultima decade, come la Bugatti Chiron, la Genesis Essentia e la Koenigsegg Gemera.

Ora, Selipanov sta mettendo la sua esperienza e la sua visione al servizio di una nuova avventura chiamata Hardline27. Questo studio di design innovativo ha l’ambizione di rivoluzionare il processo di design non solo per il settore automobilistico, ma anche per altri prodotti al di fuori di esso.

Ma cosa rende Hardline27 diverso dagli altri? La progettazione digitale. Non si tratta di una novità radicale, ma certamente offre numerosi vantaggi. Può ridurre significativamente il tempo che intercorre tra l’inizio della fase di design e il prodotto finito. Inoltre, il design digitale ha il potenziale di abbattere i costi, limitando la necessità di prototipi fisici e modelli.

Sasha Selipanov promette qualità, efficienza e raffinatezza con il suo nuovo design studio

Selipanov, fondatore e CEO di Hardline27, ha una visione molto chiara: “Con Hardline vogliamo riportare il design delle auto alle sue origini! Ci concentriamo su ciò che ci sta più a cuore: una bellezza automobilistica intransigente all’incrocio tra funzione, performance e arte. ‘La bellezza è negli occhi di chi guarda’? No, la vera bellezza è assoluta. E la nostra missione è ricercarla incessantemente”.

Ma Sasha Selipanov non si ferma qui. Come intende cambiare il metodo tradizionale di progettazione delle auto? “Ci consideriamo architetti di veicoli e brand, e affrontiamo i progetti in maniera olistica. Il nostro processo esclusivamente digitale offre qualità, efficienza e raffinatezza ai nostri clienti, sia nel settore automobilistico che in settori adiacenti. Proveniamo da background dove solo gli standard più alti sono accettati e portiamo questa etica inflessibile in ogni progetto e per ogni cliente”.

Va sottolineato che Hardline27 non si limita al design automobilistico digitale. Come lo stesso Selipanov ha evidenziato, il design studio collaborerà con settori affini, progettando e realizzando veri e propri modelli di design, show car e prototipi. Infine, avrà sede a Los Angeles e Berlino.