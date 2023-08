BYD, Wang Chuanfu: ‘È giunta l’ora delle case automobilistiche cinesi’

In un settore automotive sempre più dinamico, BYD sta emergendo come un vero e proprio punto di riferimento.

Durante un recente evento, la stessa azienda ha celebrato non solo una tappa importante nella sua produzione, ma anche l’ascesa della Cina come potenza mondiale nella produzione automobilistica. Il marchio cinese, leader nelle vendite di veicoli elettrici a livello globale, è oggi più che mai al centro dell’attenzione.

Nel corso dell’evento, Wang Chuanfu – fondatore, presidente e CEO di BYD – ha espresso con forza il suo punto di vista: “È giunto il momento per i brand cinesi. È un bisogno emotivo per 1,4 miliardi di cinesi vedere un marchio del nostro Paese diventare globale”. Questa dichiarazione, rilasciata davanti ai loghi di 12 principali produttori cinesi, sottolinea l’orgoglio e l’ambizione di Chuanfu e della casa cinese.

Il brand asiatico non è solo un protagonista in patria, ma sta guadagnando sempre più spazio anche all’estero, in un contesto di crescita e di competizione serrata con altri marchi. Nonostante le sfide, come le possibili restrizioni normative in Europa e le preoccupazioni dei consumatori, BYD non si ferma.

BYD ha dedicato un video alla storia dell’industria automobilistica cinese

Un video rilasciato dall’azienda cinese durante l’evento ha raccontato la storia dell’industria automobilistica del Paese, partendo dalla nascita del FAW Group nel 1956 fino alle start-up EV come XPeng, Nio e Li Auto.

La clip, che ha raccolto ampio consenso sui social cinesi, ha evidenziato come le diverse storie delle case automobilistiche cinesi condividano la stessa direzione. Il messaggio finale? “Demolire le vecchie leggende e creare nuovi brand di livello mondiale”, sottolineando l’importanza delle auto cinesi.

Tuttavia, l’entusiasmo non è condiviso da tutti. Alcuni concorrenti mettono in guardia dal rischio che un messaggio troppo patriottico possa avere ripercussioni normative per le case cinesi all’estero.

Wang Yuanli, Chief Technology Officer di Great Wall Motor, ha sottolineato la necessità di affrontare la “realtà della competizione”, pur rispettando il successo di BYD. Questa casa automobilistica cinese rappresenta senza dubbio una forza trainante per l’industria automobilistica della Cina e il suo impatto sul mercato globale sarà decisivo nei prossimi anni.