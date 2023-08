Garavini Perenne: presto debutterà un’Alfa Romeo 4C Spider davvero esclusiva [TEASER]

Il carrozziere torinese Garavini è pronto a presentare qualcosa di molto interessante. Con il nome di Garavini Perenne, l’esclusivo progetto in edizione speciale celebra il 10° anniversario dell’iconica e apprezzatissima Alfa Romeo 4C.

Nonostante la cessazione della produzione nel 2020, il fascino e l’eredità della 4C rimangono intatti, e non solo grazie allo storico marchio di Arese. Bisogna tenere in considerazione il fatto che Garavini non è un attore nuovo in questo tipo di progetti.

Il progetto è stato affidato agli studenti dello IAAD di Torino

Con un’ampia esperienza nel mondo automobilistico, l’azienda torinese ha scelto di rivisitare la 4C in modo unico. Il progetto ambizioso nasce sotto la guida degli studenti dello IAAD (Istituto d’Arte Applicata e Design) di Torino, impegnati nel Master in Transportation Design. Il loro compito? Reinterpretare e rinnovare un’icona del design automobilistico.

I primi teaser suggeriscono un’estetica fresca e moderna. La nuova Garavini Perenne sembra una evoluzione dell’Alfa Romeo 4C Spider, solo con linee più aggressive. L’attenzione al dettaglio è evidente, in particolare nella zona frontale dove piccoli fari quadrati adornano le alette mentre una griglia rettangolare detiene una posizione centrale dominante. Al posteriore, una distintiva striscia luminosa attraversa l’intera larghezza, curvandosi delicatamente ai lati.

Dovrebbe avere lo stesso motore da 240 CV della 4C

La motorizzazione rimane un mistero al momento, ma non ci sorprenderebbe se la base rimanesse fedele all’originale. Come riferimento, la 4C Spider originale era dotata di un quattro cilindri da 1.75 litri con 240 CV di potenza, abbinato a un cambio a doppia frizione a 7 marce, il tutto contenuto in un telaio leggero di soli 940 kg grazie all’uso estensivo della fibra di carbonio.

Ma c’è un tocco storico che rende questa edizione ancora più speciale. Il design della Garavini Perenne è infatti ispirato a quello dell’iconica Alfa Romeo 6C 1750, un modello storico che il carrozziere italiano Garavini aveva personalizzato negli anni ‘30.