Pininfarina B95: il 17 agosto debutterà un nuovo modello [TEASER]

Pininfarina è pronta a svelare al mondo il suo ultimo modello: la Pininfarina B95. La nuova vettura sarà presentata ufficialmente il 17 agosto e rappresenterà l’apertura di una nuova gamma di veicoli destinati a plasmare il futuro della mobilità di lusso.

Mentre l’azienda italiana ha riportato pochi dettagli in anticipo, è chiaro che la nuova B95 non è un semplice aggiornamento. Si posiziona come una proposta totalmente innovativa rispetto alle precedenti realizzazioni del brand torinese.

Ulteriori dettagli mostrano che il design è fortemente influenzato dal recente concept Pura Vision. Con le sue tecnologie e un design all’avanguardia, la nuova Pininfarina B95 è destinata a soddisfare anche i clienti più esigenti.

Potrebbe trattarsi di una supercar dal design sportivo

Nonostante le informazioni limitate, la singola immagine teaser ha offerto un assaggio di quello che ci si può aspettare. Aumentando la luminosità, è possibile vedere una supercar dal profilo basso e distintivo. Rispetto alla Battista, la B95 presenta sottili fari e un badge Pininfarina illuminato, accompagnati da un’ampia presa d’aria e da uno splitter pronunciato.

Paolo Dellachà, CEO di Pininfarina, ha detto: “L’aspettativa è alta per l’eccezionale impatto che Automobili Pininfarina avrà durante la Monterey Car Week 2023. La presentazione di veicoli spettacolari, con la Pininfarina B95 come fiore all’occhiello, segnerà un momento indimenticabile. Questa sarà la prima volta che questi modelli speciali verranno presentati insieme a livello mondiale, e la B95 si distingue come una proposta del tutto nuova, trae ispirazione dal nostro concept Pura Vision”.

Oltre alla B95, durante la Monterey Car Week 2023, il costruttore torinese presenterà per la priva volta in Nord America la Pininfarina Battista Edizione Nino Farina 100% elettrica, oltre alla concept car Pura Vision.