Jeep Gladiator Rubicon FarOut: addio al motore EcoDiesel con una special edition

Jeep chiude un capitolo importante della sua storia segnando la conclusione della produzione del Gladiator con motore EcoDiesel con un’edizione limitata chiamata Jeep Gladiator Rubicon FarOut.

Lanciato come model year 2021, il Gladiator Rubicon EcoDiesel ha ridefinito gli standard di capacità del segmento dei pick-up di medie dimensioni. Dotato di un’impressionante coppia di 600 Nm al top della sua categoria, il pick-up si avvaleva anche della trasmissione automatica TorqueFlite 8HP75 a 8 marce e garantiva oltre 805 km di autonomia con un pieno di carburante.

Jim Morrison, vicepresidente senior e responsabile di Jeep Nord America, ha detto: “Nell’ottica della transizione del brand americano verso l’elettrificazione, stiamo concludendo la tecnologia EcoDiesel con l’ultimo modello in edizione limitata: il Gladiator Rubicon FarOut”.

Saranno prodotte solo 1000 unità

Il nuovo Jeep Gladiator Rubicon FarOut, limitato a solo 1000 esemplari per il model year 2023, rafforza ulteriormente il posizionamento del Gladiator come l’unico pick-up open-air del settore, combinando la capacità Trail Rated e funzionalità di livello superiore.

Nonostante questo cambiamento, il costruttore americano continuerà a proporre il pluripremiato motore Pentastar V6 da 3.6 litri per il modello, disponibile sia con trasmissione manuale a 6 rapporti che automatica a 8 velocità.

Passando alle specifiche del pacchetto FarOut (dal prezzo di 12.100 $ – 11.053,11 €), include motore EcoDiesel V6 da 3 litri, assi Dana 44 di terza generazione (anteriori e posteriori), rapporto d’asse di 3.73 e sistema Rock-Trac con rapporto di trasmissione di 4.0:1.

Le dotazioni di serie

La nuova special edition offre di serie: grafica sul cofano “Diesel 3.0L”, badge esclusivo “3.0 D” sul portellone posteriore, badge “FarOut” sul portellone posteriore, grafiche nere per i parafanghi, cerchi in alluminio lucido nero opaco da 17”, pneumatici mud-terrain da 33”, paraurti anteriore in acciaio, flange dei parafanghi in tinta con la carrozzeria, griglia in nero satinato, rivestimento del cassone Mopar spray-in, gruppo illuminazione a LED, sedili in pelle nera con inserti rossi, pannello cruscotto rivestito in pelle nera con cuciture rosse, gruppo Clima Invernale, gruppo Elettrico per rimorchio e heavy-duty, gruppo Sicurezza e tappetini all season.

Infine, il Jeep Gladiator Rubicon FarOut 2023 costa 69.995 $ (63.884 €) e sarà disponibile per gli ordini in Nord America fino alla fine di settembre, con le prime consegne previste nel terzo trimestre.