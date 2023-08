Lotus, Feng Qingfeng: ‘Vogliamo trasformare l’azienda in un fornitore di mobilità elettrica e di lusso’

Il brand ha ricevuto ordini per circa 17.000 veicoli in tutto il mondo nella prima metà del 2023

Nel 2023, Lotus ha raggiunto dei traguardi straordinari, dimostrando una volta di più la sua forza nel panorama automobilistico mondiale. Nel primo semestre, fino al 30 giugno 2023, il marchio britannico ha registrato un ordine di circa 17.000 veicoli in tutto il mondo, mettendo in evidenza l’attrattiva dei suoi modelli: l’Eletre – il primo hyper SUV elettrico dell’azienda – e l’Emira – un’auto sportiva a motore centrale.

La produzione dell’Emira è stata elevata. Nella sua fabbrica britannica, Lotus ha prodotto oltre 2200 unità, registrando un incremento del 381% rispetto all’anno fiscale precedente. Inoltre, gli ordini sono al completo per i prossimi due anni.

È aumentata la produzione dell’Eletre

Parlando del Lotus Eletre, la produzione è stata intensificata quest’anno nella prima fabbrica di veicoli totalmente elettrici dell’azienda. Le prime consegne ai clienti sono iniziate in Cina a marzo, con Europa e Regno Unito che seguiranno nei mesi estivi.

Lotus ha anche ampliato la sua presenza commerciale: ora conta 193 concessionarie in tutto il mondo, avendo inaugurato 24 nuovi punti vendita nel primo semestre del 2023.

Un altro grande passo è stato l’ingresso in Corea del Sud, uno dei mercati di lusso più grandi al mondo. Questo è stato possibile grazie a una collaborazione con Kolon Mobility Group, il principale rivenditore automobilistico della regione.

Mike Johnstone si unisce al team di Lotus

In ultimo, ma non meno importante, Mike Johnstone si è unito al team di Lotus come Chief Commercial Officer. Con oltre 25 anni di esperienza internazionale nel guidare e sviluppare marchi automobilistici, Johnstone guiderà la strategia globale e l’espansione internazionale del brand britannico.

Feng Qingfeng, CEO di Lotus Group, ha detto: “Abbiamo fissato un obiettivo ambizioso nel 2018, con il lancio della nostra strategia Vision80, per trasformare l’azienda da un marchio automobilistico tradizionale a un fornitore di mobilità completamente elettrica e di lusso in 10 anni. Abbiamo passato gli ultimi anni a gettare le basi per il successo e l’annuncio di oggi dimostra che Lotus non è più la stessa attività degli anni precedenti. Siamo fermamente sulla buona strada per diventare un marchio di performance globale entro il 2028”.