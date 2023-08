Lamborghini, Matteo Ortenzi: ‘Con la nuova Revuelto abbiamo rischiato’

Lamborghini non smette mai di stupire e questa volta lo fa con la seconda puntata del suo Beyond: A Lamborghini Podcast. Questo innovativo podcast non si limita solo al mondo delle quattro ruote, ma apre le porte a personalità che non appartengono al settore, creando interessanti paralleli.

Nella seconda puntata, le luci si accendono su Matteo Ortenzi, direttore della produzione della nuova Lamborghini Revuelto. Accanto a lui, Davide Tardozzi – ora Team Manager del team Ducati MotoGP – delinea un quadro completo di dedizione, passione e leadership.

Il lavoro di squadra è molto importante

Ortenzi, oltre a sottolineare l’importanza di una mentalità positiva e resiliente, mette in risalto l’essenza del lavoro di squadra e la fiducia reciproca: “È fondamentale lavorare rapidamente, ma ciò è possibile solo attraverso il lavoro di squadra, comunicando efficacemente con i colleghi”. Il suo impegno nella realizzazione della Revuelto è indiscutibile, avendo svolto un ruolo chiave nel portare questa leggendaria supersportiva ibrida su nuovi orizzonti.

Tardozzi, dal canto suo, sottolinea la sinergia nel team, l’importanza di creare un ambiente familiare in cui tutti possono sentirsi a casa, dato il tempo trascorso insieme durante le gare. Inoltre, condivide il suo insaziabile desiderio di vittoria e la continua ricerca di eccellenza, qualità che vede condivise con il brand di Sant’Agata Bolognese.

Ortenzi e Tardozzi hanno in comune la continua ricerca di superamento

Ma quello che unisce davvero Ortenzi e Tardozzi è la continua ricerca di superamento, di andare oltre, di non accontentarsi mai. Ortenzi afferma: “La prima vittoria è speciale, ma la soddisfazione non è mai abbastanza. Bisogna sempre cercare di migliorare”. E la mentalità con cui Lamborghini ha realizzato la Lamborghini Revuelto ne è la prova concreta: ogni componente è stato reinventato, dimostrando audacia e volontà di rischiare per essere i migliori.

Beyond: A Lamborghini Podcast è disponibile su Spotify, Apple Podcasts, YouTube e sul sito Web ufficiale dello storico marchio bolognese con nuove puntate ogni mese.

Di seguito riportiamo l’intervento completo di Matteo Ortenzi: