Bentley svelerà un nuovo modello il 18 agosto [TEASER]

Nel contesto dell’innovazione sostenibile nel settore automobilistico di lusso, Bentley emerge come leader, con l’introduzione di una nuova pelle completamente biologica denominata Olive Tan.

Questo annuncio segna un progresso significativo nel suo percorso strategico Beyond100, mirato a diventare un punto di riferimento nella mobilità di lusso eco-compatibile. La casa automobilistica britannica usa solo materiali raffinati e di alta qualità.

La sua raffinatezza e la durata ineguagliabile delle pelli sono testimonianze del brand britannico. Tuttavia, nell’ambito di questa tradizione di lusso, Bentley si sta impegnando attivamente per migliorare le sue credenziali in termini di sostenibilità.

Il marchio premium ha sviluppato la pelle Olive Tan attraverso un processo di conciatura innovativo che utilizza un sottoprodotto dell’industria olearia. Questo metodo, derivato dalle acque reflue della spremitura delle olive, non solo esclude metalli, minerali e aldeidi dannosi, ma richiede anche meno acqua rispetto ai processi tradizionali.

La nuova Bentley sarà presentata durante la Monterey Car Week 2023

Il risultato? Una pelle di qualità superiore, morbida al tatto e ottimamente adatta per il marchio di auto di lusso più prestigioso al mondo. Un’anteprima di questo materiale innovativo sarà presentata il 18 agosto durante la Monterey Car Week 2023 in California a bordo di un nuovo modello.

È importante notare che questa pelle non è l’unica iniziativa sostenibile creata da Bentley. L’azienda utilizza già pellami altamente tracciabili, sottoprodotti dell’industria della carne, contribuendo al riciclo di circa 270 milioni di pelli all’anno che altrimenti finirebbero in discarica.

Questo impegno non si limita solo alla produzione di pelli, ma si estende anche all’adesione al Leather Working Group (LWG) nel 2021, un’organizzazione che stabilisce standard per la produzione sostenibile di pellami.

Marc Stang, esperto tecnico in materia di pelli di Bentley Motors, ha enfatizzato l’importanza della pelle per il marchio britannico: “La pelle è essenziale per gli interni delle nostre vetture, offrendo quella finitura distintiva per cui Bentley è famosa”. Ha inoltre sottolineato l’importanza della durabilità, evidenziando che l’84% delle Bentley prodotte sono ancora attive sulle strade.