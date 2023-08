Lamborghini, Andrea Baldi: ‘Renderemo ibridi tutti i nostri modelli entro la fine del 2024’

Lamborghini ha fissato nuovi standard nel primo semestre del 2023 negli Stati Uniti. Sotto la guida di figure emblematiche come Andrea Baldi, il marchio bolognese ha registrato un’incredibile crescita del 7% rispetto al primo semestre del 2022, con un totale di 1625 auto consegnate. Questo rende gli USA un mercato dominante per il costruttore bolognese.

Una notevole percentuale di questa crescita può essere attribuita alla Lamborghini Huracan con motore V10. Man mano che i clienti del produttore bolognese ricevevano le loro Huracan STO Tecnica, le consegne hanno registrato un impressionante balzo del 62%. E non finisce qui. A luglio, Lamborghini ha iniziato a consegnare la più recente Huracan Sterrato.

Ma cosa sta dietro a questi numeri impressionanti? Una rete di concessionarie in continua espansione sul territorio statunitense. Quest’anno, il brand di Sant’Agata Bolognese ha rivoluzionato il concetto di “vetrina classica”, inaugurando degli showroom dal design all’avanguardia, perfetti per esibire le sue gemme.

Andrea Baldi, CEO di Lamborghini Americas, ha detto: “Siamo orgogliosi di aver raggiunto anche quest’anno risultati da record nel primo semestre per la regione delle Americhe. Queste cifre non indicano solo che la domanda per il nostro prodotto è incredibilmente solida – proprio nell’anno in cui festeggiamo i 60 anni di una storia e di una traduzione straordinarie – ma arrivano anche in un momento cruciale, che ci vede nel pieno della transizione verso l’ibridizzazione di tutti i modelli entro la fine del 2024. Ci impegniamo a offrire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile, mentre proseguiamo lungo la rotta segnata dalla strategia Direzione Cor Tauri per l’elettrificazione della gamma”.

La California rimane il principale mercato statunitense per Lamborghini

La California mantiene il suo posto come principale mercato statunitense per Lamborghini, contribuendo con il 25% delle vendite totali. A questo riguardo, è degno di nota l’inaugurazione di Lamborghini Newport Beach e Lamborghini Westlake, due concessionarie che non solo si distinguono per il loro design unico, ma anche per la loro presenza imponente.

Non dimentichiamo la Florida, con un solido 19% delle vendite totali, seguita da Tri-State Area e Pennsylvania, ciascuna con un 14%. E con nuovi eventi inaugurali a Broward, Philadelphia, Nashville e Columbus, è chiaro che l’azienda sta allargando la sua rete.