Come sostituire una ruota a terra con il crick per auto: guida pratica

Impara come utilizzare il crick per l’auto per sostituire in modo sicuro e efficace una ruota a terra. Scopri i diversi tipi di cric per auto e come scegliere quello giusto per le tue esigenze.

Sei bloccato con una ruota a terra e hai bisogno di cambiare la gomma? Non preoccuparti, con l’aiuto di un crick, sarai in grado di sollevare la tua auto in modo sicuro e efficace. In questa guida, ti mostreremo passo passo come usare il crick per l’auto.

Come sostituire una ruota a terra con il crick

Passo 1: Prepara il crick e la tua auto

Prima di tutto, assicurati di avere il giusto crick per il peso della tua auto. Controlla il manuale per verificare il peso della tua auto e seleziona un crick in grado di sostenere almeno quel peso. Posiziona il crick nel punto corretto sotto la tua auto. Questo potrebbe variare in base al modello dell’auto, quindi consulta il manuale per sapere esattamente dove posizionarlo.

Passo 2: Solleva l’auto

Utilizzando la manovella del crick, inizia a sollevare l’auto lentamente. Assicurati di sollevare l’auto solo quanto basta per rimuovere la ruota. Se sollevi troppo l’auto, potrebbe cadere dal crick e causare danni o ferite.

Passo 3: Rimuovi la ruota a terra

Una volta che hai sollevato l’auto a sufficienza, utilizza una chiave a croce per rimuovere i dadi della ruota a terra. Posiziona i dadi in un luogo sicuro in modo da non perderli.

Passo 4: Sostituisci la ruota

Prendi la ruota di scorta e posizionala sul mozzo. Sostituisci i dadi e stringili a mano. Non stringerli troppo, altrimenti potresti danneggiare il mozzo.

Passo 5: Abbassa l’auto

Utilizzando la manovella del crick, abbassa lentamente l’auto. Assicurati che la ruota di scorta tocchi il suolo.

Passo 6: Stringi i dadi

Utilizza la chiave a croce per stringere i dadi della ruota. Assicurati di stringerli bene, ma non troppo.

Ora hai sostituito con successo la tua ruota a terra utilizzando il crick. Ricorda di portare la tua ruota a terra in un negozio di pneumatici per ripararla o sostituirla il prima possibile.

Tipi di cric per auto

Esistono molteplici tipologie di sollevatori per auto, ognuna con le proprie peculiarità. Tra i più diffusi troviamo il cric a pantografo, il martinetto idraulico e il cric a carrello. Il primo è il tipo di cric più comune e semplice, fornito di serie con la maggior parte delle automobili. Il martinetto idraulico, invece, è una soluzione più sofisticata e potente, in grado di sollevare pesi elevati e di offrire maggiore sicurezza e comodità. Infine, il cric a carrello rappresenta una soluzione di punta, in grado di combinare le caratteristiche del martinetto idraulico con quelle di un carrello dotato di ruote. In questo modo, risulta facilmente manovrabile e in grado di offrire la massima stabilità e praticità, ma ha un costo elevato e non è facilmente trasportabile.

La scelta del cric per auto dipende da diversi fattori

La scelta del sollevatore per la tua auto dipende da vari fattori, tra cui le dimensioni, il peso e la forma del veicolo. Per le auto piccole e leggere, il crick a pantografo potrebbe essere la scelta giusta, mentre per quelle grandi e pesanti il martinetto idraulico o il crick a carrello potrebbero essere preferibili. Inoltre, a seconda delle necessità e delle operazioni da effettuare, si può optare per un tipo di crick più o meno versatile. Ad esempio, per sostituire la gomma si può usare qualsiasi tipo di crick, mentre per accedere al motore o al cambio si può preferire il martinetto idraulico o il crick a carrello. Infine, il prezzo è un altro fattore da considerare: il crick a pantografo ha un costo contenuto, mentre il martinetto idraulico ha un prezzo medio e il crick a carrello ha un costo elevato.