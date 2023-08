Aston Martin: a Pebble Beach sarà presentata una nuova sportiva

Aston Martin è pronta ad essere una delle protagoniste durante la settimana automobilistica di Monterey, che si terrà da venerdì 18 agosto a domenica 20 agosto, nell’ambito delle celebrazioni per il suo 110° anniversario.

L’evento di Pebble Beach di quest’anno è destinato a rimanere nella memoria, con il debutto mondiale di un nuovo modello e la prima apparizione in Nord America della nuova Valour. Il produttore britannico ha presentato quest’ultima sotto forma di un’auto sportiva con motore V12 anteriore disponibile con trasmissione manuale, un dettaglio che farà la gioia degli appassionati di auto.

Non mancherà il super SUV DBX707

La nuova vettura sarà esposta al Club 1913 di Aston Martin mentre il modello ancora sconosciuto e il DBX707 verranno presentati a The Quail, A Motorsports Gathering il 18 agosto, prima di essere trasferiti alla destinazione di lusso del brand a Pebble Beach per il fine settimana.

Aston Martin Club 1913 torna per offrire ospitalità esclusiva agli ospiti invitati lungo la 18ª buca del Pebble Beach Golf Links. Oltre a garantire una vista eccezionale sul più prestigioso evento di auto d’epoca al mondo, il club esporrà alcuni dei modelli Aston Martin più entusiasmanti, inclusi Valour, DB12, DBX707 e AMR23 F1.

Ci sarà anche uno speciale studio dedicato a Q by Aston Martin

È stato inoltre costruito uno speciale studio dedicato a Q by Aston Martin dove i clienti possono immergersi nel mondo della personalizzazione con gli specialisti del brand per creare un’Aston Martin unica. Il team Aston Martin offrirà inoltre test drive esclusivi nelle DB12 e DBX707.

Gli ospiti del Club 1913 saranno anche i primi a provare la nuova Aston Martin Valhalla VR Experience, sviluppata con Zerolight e alimentata dalla tecnologia CloudXR di NVIDIA. Questa esperienza offre un collegamento immersivo e ininterrotto tra il guidatore e la Valhalla, la prima supercar ibrida del marchio.

In occasione dell’anniversario storico, l’azienda continua a celebrare un anno molto importante, lanciando la DB12 e svelando la Valour – un modello esclusivo limitato a 110 esemplari – per celebrare non solo l’importante traguardo, ma anche per offrire l’esperienza di guida più pura e coinvolgente.