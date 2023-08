Lucid Gravity: il nuovo SUV elettrico sarà presentato a novembre

Lucid Motors, con la sua Lucid Air 100% elettrica (vincitrice del World Luxury Car Award 2023), continua a segnare un’epoca innovativa. Il brand americano ha presentato i risultati finanziari per il secondo trimestre chiuso il 30 giugno 2023, manifestando solidità e ambizione nel mercato delle auto elettriche.

La casa automobilistica americana ha registrato entrate per il secondo trimestre di 150,9 milioni di dollari e la consegna di 1404 veicoli, posizionandosi sulla buona strada per produrre più di 10.000 veicoli nel 2023. Nel contempo, l’azienda ha iniziato le spedizioni di veicoli in Arabia Saudita, consolidando la sua presenza a livello internazionale.

Il brand americano ha raggiunto diversi traguardi importanti nel secondo trimestre

Peter Rawlinson, CEO e CTO di Lucid Motors, ha detto: “Durante il secondo trimestre, abbiamo raggiunto diversi traguardi importanti, incluso la firma di accordi per una partnership strategica a lungo termine con Aston Martin”.

Ha continuato sottolineando che, nonostante l’obiettivo di produzione di 10.000 veicoli nel 2023, è necessario un ulteriore impegno per aumentare la base di clienti. La partnership con Aston Martin valida la tecnologia premiata del costruttore americano, presentandosi come primo accordo per il ramo tecnologico del Lucid Group.

In arrivo tre nuovi modelli a zero emissioni

Tra le novità più interessanti previste per il secondo semestre dell’anno, Rawlinson ha citato l’attesa produzione delle Air Sapphire e Air Pure Rear Wheel Drive e l’attesissima presentazione del nuovo SUV elettrico Lucid Gravity prevista per novembre.

Per quanto riguarda la solidità finanziaria dell’azienda, Sherry House – CFO di Lucid Motors – ha evidenziato l’aumento di capitale di 3 miliardi di dollari nel secondo trimestre, incluso 1,8 miliardi di dollari dal PIF.

La liquidità attuale di 6,25 miliardi di dollari è prevista per sostenere l’azienda fino all’inizio della produzione del nuovo Gravity e almeno fino al 2025. La stessa ha aggiunto che gli interventi mirati per rafforzare i programmi di marketing nel segmento di lusso e premium hanno portato a una maggiore consapevolezza del brand, su cui intendono capitalizzare attraverso il lancio del loro ultimo programma di prezzi.