Hyundai Santa Fe 2024: il debutto completo avverrà il 10 agosto [VIDEO TEASER]

Il nuovo Hyundai Santa Fe è destinato a catturare l’attenzione del mercato automobilistico. Con un drastico cambiamento di design rispetto alla generazione attuale, l’attesa per il crossover si sta intensificando.

Il Santa Fe 2024 adotta un aspetto squadrato e robusto, con insoliti motivi ad H nei fari anteriori. Le immagini ufficiali pubblicate dal produttore sudcoreano mostrano chiaramente cosa aspettarsi dalla presentazione della nuova generazione.

Sarà offerto con diverse motorizzazioni

Proprio come l’attuale modello, Hyundai continuerà ad offrire una vasta gamma di scelte di propulsori. Le recenti foto spia hanno rivelato l’esistenza di una versione ibrida plug-in, oltre a fornire maggiori dettagli su vari allestimenti disponibili.

All’interno, lo Hyundai Santa Fe 2024 adotta il nuovo design concepito dal marchio coreano. In particolare, troviamo un ampio display per il quadro strumenti digitale, collegato allo schermo centrale per il sistema di infotainment. Bocchette di ventilazione, vari comandi, climatizzatore, radio, e caricatore wireless per smartphone compatibili sono anche disponibili. Non mancano degli spazi aggiuntivi per riporre oggetti e due portabicchieri.

I prezzi saranno annunciati in un secondo momento

Il nuovo SUV sarà presentato ufficialmente in anteprima mondiale giovedì 10 agosto alle 11:00 (ora italiana). Non ci si aspetta di conoscere il prezzo di partenza durante l’evento di lancio, informazione che Hyundai sicuramente condividerà più vicino alla data di vendita.

Per confronto, l’attuale Santa Fe viene proposto in Italia nella versione Xclass ad un prezzo di partenza di 58.800 €.

In conclusione, il nuovo Hyundai Santa Fe promette di essere una delle proposte più interessanti del marchio sudcoreano. Con un design rivoluzionario, una vasta scelta di motorizzazioni e un abitacolo rinnovato, si preannuncia come un punto di svolta per il costruttore asiatico.