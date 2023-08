Renault, Gilles Vidal: ‘Il nuovo Rafale è stato realizzato in poco più di due anni e mezzo’

Renault ha recentemente arricchito la sua gamma con un sofisticato SUV coupé con il nome di Renault Rafale. Presentato a metà giugno durante il Salon du Bourget, il nuovo modello si pone come diretto concorrente della Peugeot 408 e del BMW X4.

Gilles Vidal, entrato a far parte della direzione del design della casa automobilistica francese nel luglio 2020, ha supervisionato il progetto, il primo di grande rilievo da lui condotto dopo aver lasciato la guida del reparto design della casa del Leone.

Il Renault Rafale si distingue per le sue linee uniche

Differendo considerevolmente da Austral ed Espace (anche se sviluppati sulla stessa piattaforma CMF-CD), il nuovo Rafale si distingue per le sue linee uniche. Vidal ha svelato in un video i punti principali del design del nuovo SUV durante l’evento di presentazione.

Il capo designer ha dichiarato che “il Rafale è nato da una tela bianca”, sottolineando l’obiettivo di creare un “veicolo emozionante e funzionale”. La silhouette del SUV è stata realizzata con “fondamentali corretti”, come una larghezza di 1,86 metri, un lungo cofano motore, dei cerchi di grande diametro e un retro caratterizzato da una coda scolpita e affilata, tipica delle fastback.

È stato progettato pensando all’aerodinamica

Nella progettazione del nuovo Renault Rafale, il costruttore francese ha prestato particolare attenzione all’aerodinamica, ispirandosi agli aerei Bourget. Vidal ha rivelato l’implementazione di numerose soluzioni ultra-aerodinamiche sul modello. L’intero progetto è stato realizzato in poco più di due anni e mezzo, definendosi come “forse il progetto più rapido” della carriera di Vidal.

Tra gli elementi di design distintivi, il direttore del design ha enfatizzato l’importanza della parte frontale come “il viso di un’auto”. Il nuovo Rafale presenta dettagli come luci diurne a forma di semi-losanga, il logo posizionato al centro della griglia e i fari che contribuiscono a conferire un’identità unica e uno “sguardo scintillante” al veicolo. “È con queste idee che si crea un veicolo che si fa notare”, ha continuato Gilles Vidal.

Il SUV coupé compete nella fascia premium del mercato

Data la sua posizione sul mercato, il Rafale compete nella fascia premium. Vidal ha cercato quindi di “rappresentare eleganza e dinamismo attraverso linee di carattere molto accentuate”. Ha inoltre rivelato che il design del produttore francese sarà più pulito e progressivo per i futuri modelli più compatti. La prossima tappa sarà la nuova Renault 5 completamente elettrica, un progetto non direttamente guidato da Vidal.

Con il lancio di questo nuovo modello, Renault segna un significativo passo in avanti nella sua offerta, con l’obiettivo di posizionarsi in maniera competitiva nel segmento dei SUV coupé. La supervisione del dirigente ha contribuito a definire un veicolo che combina innovazione, funzionalità ed eleganza, delineando un nuovo percorso per il futuro design della casa automobilistica francese.