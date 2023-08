Alfa Romeo, Raffaele Russo: ‘Tonale continua a riscuotere un grande successo in Italia’

Alfa Romeo ha raggiunto un nuovo traguardo. Rispetto a luglio dell’anno precedente, il marchio ha registrato un aumento delle vendite del 60%. Questo notevole risultato ha permesso al Biscione di essere il brand premium che ha registrato la più significativa crescita anno dopo anno. Sorprendentemente, la quota ottenuta tra gennaio e luglio 2023 è raddoppiata rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il brand di Arese continua ad ottenere ottimi risultati, con più di 2300 nuove immatricolazioni solo a luglio. Questo mese ha segnato un nuovo record per il produttore milanese, evidenziando una crescita costante e impressionante.

Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo Italia, ha detto: “Inauguriamo il secondo semestre di un anno che sta portando risultati incredibili. I dati confermano l’apprezzamento per il nuovo corso, accompagnato da grande entusiasmo: in particolare, è una soddisfazione constatare il continuo successo registrato da Tonale. La strada è senza dubbio quella giusta e tutta la squadra merita un ringraziamento speciale. Guardiamo al futuro con entusiasmo e, anche per tutto il mese di agosto, l’intera gamma del marchio italiano vi aspetta nelle concessionarie Alfa Romeo”.

Grande successo anche per lo Stelvio

Al comando di questa crescita esponenziale troviamo l’Alfa Romeo Tonale, che ha celebrato il suo primo compleanno a giugno. Questo modello continua a dominare nel segmento dei C-SUV premium, con una quota pari al 6% nel mese di luglio. Il modello top di gamma Plug-in Hybrid Q4 ha sicuramente contribuito a questo successo, con più di 12.000 consegne da inizio anno.

Il marchio di Stellantis ha registrato anche un successo commerciale senza precedenti con l’Alfa Romeo Stelvio. Questo modello, in particolare, ha raggiunto una quota di mercato superiore al 12% nel mese di luglio, affermandosi come leader del segmento D-SUV.

In Europa c’è stata una crescita robusta e costante

Allargando lo sguardo all’Europa, il costruttore milanese continua a mostrare una crescita robusta e costante. Il primo semestre del 2023 ha registrato un raddoppio delle immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del 2022.

In particolare, i mercati più performanti sono stati la Germania (+108%), il Belgio (+211%), l’Olanda (+210%) e il Portogallo (+40%). In sintesi, la crescita complessiva di Alfa Romeo a livello europeo è stata del 35%.